«No era penal». Tres palabras, una herida, 12 años de trauma futbolístico mexicano. Ahora, la revista MUNDIAL y Sad Boyz Clothing han convertido la derrota más infame de El Tri en un Mundial en una colección de edición limitada, lanzada junto con un nuevo documental de MUNDIAL Films que explora el alma, el dolor y el orgullo de la cultura futbolística mexicana.

La camiseta exclusiva «No Era Penal» de MUNDIAL x Sad Boyz ya está a la venta en la tienda de la revista MUNDIAL para recordar el aniversario del inolvidable México vs. Holanda en el Mundial 2014.

Para México pocas heridas son más profundas que el choque de octavos de final del Mundial de 2014 contra Holanda, cuando El Tri estaba a pocos minutos de una victoria histórica antes de que el gol del empate de Wesley Sneijder y el polémico penalti de Arjen Robben en el tiempo de descuento lo cambiaran todo.





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Klaas-Jan Huntelaar marcó. México se fue a casa. Y una frase quedó para la historia: «No era penal».

Doce años después, esa frase ya es más que una queja: forma parte de la memoria del fútbol mexicano, símbolo de desilusión, resiliencia y pasión. Se grita, se debate y se lamenta. Es protesta, chiste e identidad.

Bajo el lema «Para aquellos que llevan su dolor con orgullo», la camiseta rinde homenaje a esa herida aún viva.

La camiseta negra combina iconografía gótica con elementos del fútbol mexicano y convierte un momento emotivo en un homenaje portátil. En el frente se ve un esqueleto junto a «No Era Penal» y la fecha 29/06/14, recordando el día en que murió el sueño de cuartos. En la espalda, letras góticas rezan: «En memoria del día más triste, México vs. Holanda».

Es dolor, pero convertido en ropa urbana.

El lanzamiento se acompaña del cortometraje «No Era Penal», de MUNDIAL Films y dirigido por el ganador de un BAFTA y un Emmy deportivo, Grant Best. La película va más allá de la polémica y muestra cómo aquella tarde superó el pitido final para convertirse en parte de la identidad futbolística mexicana.

Participan el delantero Raúl Jiménez, el exentrenador Miguel Herrera, el luchador y aficionado Rey Mysterio, el cofundador de Sad Boyz Alex Esquivel y la comentarista Alana Meraz, uniendo voces del fútbol, la cultura y la moda para recordar ese momento que aún marca a la afición mexicana.

Se filmó durante la campaña mexicana para el Mundial 2026 e incluye entrevistas con aficionados en la puerta del recién renovado Estadio Azteca, templo del fútbol donde triunfaron tanto Pelé como Maradona.









El contexto importa: México no solo tiene historia en el Mundial, sino raíces profundas. El país organizó los torneos de 1970 y 1986, citas que forjaron la mitología del torneo. Para El Tri, la era moderna suele acabar en el mismo punto: el cuarto partido.

Desde los cuartos de final que alcanzó en casa en 1986, México ha tropezado una y otra vez en las eliminatorias. “No Era Penal” se convirtió en el símbolo de esa frustración: el instante donde fe, identidad y desilusión se cruzaron.

«Como Estados Unidos acapara la atención en los medios futbolísticos, quisimos contar la historia de un país con auténticas raíces mundialistas», explicó Asad Raza, editor de MUNDIAL. «Celebramos su cultura y cómo esa unión permitió a la nación experimentar una catarsis tras un momento que definió el fútbol mexicano, y que ahora busca dejar atrás».

Esa tensión impulsa la película y el anuncio. «No Era Penal» no solo mira al pasado: muestra cómo los aficionados cargan el dolor, lo convierten en identidad y, quizá, lo superan.





En 2026, El Tri enfrentará a Ecuador y buscará, por fin, avanzar más allá del cuarto partido.

Hasta entonces, la herida permanece. Pero MUNDIAL y Sad Boyz han encontrado la manera de llevarla con orgullo.

«No Era Penal» ya está disponible en todas las plataformas digitales de MUNDIAL y se proyectará en «House of GOAL», el festival de fútbol y cultura de dos semanas de Footballco en Industry City (Brooklyn), a partir del 3 de julio.