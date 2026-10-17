"¡No entiendo lo que pasó!": Pellegrini estalla de rabia y dispara contra el árbitro del partido ante el Barcelona

El chileno Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, lanzó un duro ataque contra el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea tras la derrota de su equipo ante el Barcelona por 5-2, en la novena jornada de LaLiga, al acusar a las decisiones arbitrales de influir de forma decisiva en el desarrollo del encuentro y considerar que su equipo se vio perjudicado por la anulación del gol de Giovani Lo Celso y por la expulsión de Facundo Bernal.

En declaraciones a la cadena "DAZN", Pellegrini expresó su enfado por las decisiones que se vivieron en el estadio de La Cartuja y aseguró que no logró entender sus justificaciones, especialmente al mostrarse en contra de la anulación del gol de Lo Celso por una supuesta mano de Cucho Hernández, además de lo que consideró infracciones previas a uno de los goles del Barcelona.

El entrenador chileno declaró: "Fueron decisiones incomprensibles, no pude entenderlas. Se anuló un gol por una mano que Cucho no cometió de forma intencionada, después de que el balón le golpeara en el brazo, y en cambio, en el tercer gol del Barcelona, uno de los jugadores le puso el pie en la cabeza y acabó expulsado; también hubo un empujón y una provocación de Lamine Yamal. Son decisiones que tuvieron un impacto muy grande".

Pellegrini añadió que no encuentra explicación a lo ocurrido durante el partido, pese a creer que ambos equipos entraron al encuentro con la intención de ofrecer un fútbol competitivo, y explicó: "Entiendo que el árbitro pueda estar algo molesto, pero ambos equipos están comprometidos con jugar al fútbol y no veo motivo para aplicar estas decisiones de esta manera".

Pellegrini defiende a Cucho

El director técnico del Real Betis dedicó críticas evidentes a la decisión de anular el gol de Giovani Lo Celso, después de que el videoarbitraje "VAR" interviniera para llamar al árbitro a la pantalla y revisar la mano que se produjo durante la construcción de la jugada, antes de decidir anular el gol que habría dado el empate al conjunto andaluz.

Pellegrini explicó su punto de vista sobre la acción y dijo: "Cucho intentaba llegar al balón y un jugador del Barcelona lo empujó, por lo que el balón le golpeó en la mano. No fue una mano intencionada; iba a parar el balón con el pecho, pero le dio en la mano. Por desgracia, hechos como estos perjudican al juego".

La expulsión arruinó el partido

Las críticas de Pellegrini no se detuvieron en el gol de Lo Celso, sino que se extendieron a la expulsión de Facundo Bernal durante la segunda parte, tras su encontronazo con Lamine Yamal, en una acción en la que hubo un empujón del extremo del Barcelona y una respuesta del jugador del Betis, que le agarró la cabeza, antes de que el árbitro le mostrara la tarjeta roja a Bernal.

El entrenador del Betis consideró que la expulsión cambió la fisonomía del encuentro, después de que su equipo fuera capaz de competir con el Barcelona antes de jugar con un hombre menos, y señaló que su equipo contaba con elementos técnicos capaces de amenazar al rival y generar ocasiones.

Pellegrini declaró: "Teníamos jugadores muy importantes y teníamos una idea clara respecto a la posesión del balón. Fornals, Lo Celso y otros son jugadores que tienen un gran talento técnico. El resultado era 2-1 y Bellerín estaba en un mano a mano, pero la expulsión arruinó el partido. Esa es la diferencia".

El director técnico chileno añadió que su equipo ofreció una actuación equilibrada ante el Barcelona cuando ambos conjuntos jugaban con el mismo número de futbolistas, y consideró que el resultado final no refleja por sí solo la naturaleza de la competencia que vivió el partido antes de la expulsión.

Pellegrini cerró sus declaraciones diciendo: "Por supuesto, cuando jugábamos 11 contra 11, competíamos de igual a igual. El partido estaba equilibrado y no era fácil jugar ante el Barcelona. Tuvimos ocasiones muy claras y, hasta que el resultado se puso 3-2, todo estaba igualado ante un equipo que se considera el mejor de España".