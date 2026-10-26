No necesitaba hablar: un solo "me gusta" en Instagram bastó para encender una nueva revolución dentro de los muros de Old Trafford. En el momento en que el Manchester United vive sus peores días, su capitán Bruno Fernandes eligió responder a su manera, con un mensaje enigmático y directo a la vez, titulado: "Explotar la lealtad de la gente".

Bruno (32 años), que fue suplente sin utilizar en el desastre que terminó con una contundente derrota por 3-0 ante el Bournemouth en el Teatro de los Sueños, dio "me gusta" a una publicación enigmática que habla sobre el destino de las personas leales cuando son presionadas hasta que pierden el interés.

El entrenador Michael Carrick había tomado una decisión audaz y sorprendente al dejar a Fernandes fuera del once titular, apenas la sexta vez que la estrella portuguesa se sienta en el banquillo en un partido de la Premier League desde que se incorporó al United en 2020.

La decisión llegó apenas unos días después de que Fernandes criticara públicamente las tácticas del entrenador tras la humillante derrota por 4-1 ante el Como la semana pasada, algo que muchos consideraron el inicio de un choque abierto entre el capitán y el técnico, según "The Sun".

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El vídeo del pueblo y la roca: ¿un mensaje intencionado?

El vídeo mostraba una enorme estatua de piedra que sostenía sobre sus hombros una roca gigante que iba a rodar desde lo alto de la colina para destruir un pueblo entero. Mientras el hombre intentaba contener la roca, causó un daño involuntario a uno de los edificios del pueblo, por lo que sus habitantes se volvieron contra él y lo atacaron.

En ese momento, el hombre suelta la roca para que ruede y arrase el pueblo.

En la parte superior del vídeo estaba escrita una frase rotunda: "No empujes a una persona leal hasta el punto de que pierda el interés", y en el comentario se leía: "Normalmente, la persona que mantiene todo unido es la persona por cuyo bienestar nadie piensa en preguntar".

Algunos seguidores consideraron que el "me gusta" de Bruno a este vídeo no fue una casualidad, sino un mensaje intencionado y directo a la directiva del club y a su afición, en el sentido de que es él quien ha llevado al equipo sobre sus hombros durante todos los años pasados.





111 goles y un final inminente para Carrick

No se puede negar que Fernandes ha sido el jugador más destacado del Manchester United durante sus seis años en el club, donde marcó 111 goles en 334 partidos y se coronó la temporada pasada con el premio al mejor jugador de la Premier League después de liderar al United hasta terminar la temporada en el tercer puesto.

Pero la afición de Old Trafford ya no aguanta más, pues expresó con claridad su enfado hacia Carrick tras el partido ante el Bournemouth, con cánticos en su contra mientras abandonaba el campo y sonoros pitidos dirigidos a los jugadores.

Los días de Carrick en Old Trafford están contados, ya que los informes apuntan a que está a punto de ser destituido, con el nombre de Eddie Howe entre los principales candidatos para sucederle, mientras que, al parecer, Bruno Fernandes, con un solo "like", ha anunciado que está "listo para la confrontación".



