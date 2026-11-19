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El consejo de supervisión del Bayern de Múnich debatió el futuro de Jamal Musiala en su reunión del pasado lunes, en un contexto de creciente presión sobre el jugador tras las recientes declaraciones de Uli Hoeness y Jan-Christian Dreesen acerca de la necesidad de que recupere su nivel habitual.

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Según el destacado periodista de la cadena «Sky Sport Alemania», Florian Plettenberg, el motivo principal de esta presión tiene que ver con la proporción entre el salario de Musiala y su rendimiento, ya que los dirigentes del club esperan un nivel acorde con su sueldo anual, que ronda los 25 millones de euros, incluidos primas e incentivos.

Aun así, Musiala no se plantea por ahora salir del Bayern de Múnich, y el objetivo común de ambas partes sigue siendo que el jugador recupere su mejor nivel.

Sin embargo, los dirigentes del club no descartan ninguna posibilidad si la situación no mejora en los próximos meses.

Plettenberg señaló que el contrato de Musiala incluye una cláusula de rescisión que podrá activarse en el verano de 2027, aunque se desconoce su importe.

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En la misma línea, el jugador alemán participó este jueves en el último entrenamiento del Bayern de Múnich, después de haber descansado ayer.

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Por su parte, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, se refirió en rueda de prensa a las recientes declaraciones que sembraron dudas sobre Musiala: «Uli (Hoeness) siempre piensa en el bien de su club. Hoeness se preocupa por el club y piensa en él constantemente, quiere que el Bayern siga construyendo sobre el legado de su vida, que las cosas marchen con fluidez y que el club se mantenga en la élite del fútbol europeo».

Y añadió: «Estamos convencidos de que Jamal es capaz de superar la etapa que atraviesa actualmente y de salir de ella con una personalidad más fuerte. Hay etapas en la vida de una persona de las que pueden surgir cosas muy importantes».

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Eberl prosiguió: «Jamal es un joven con una enorme capacidad de resiliencia y saca mucha fuerza de esta complicada situación que está viviendo. Siempre repetimos que no podemos lograrlo solo hablando de ello, pero tenemos la sensación y la convicción de que Jamal volverá a los terrenos de juego, volverá a mostrar todo su potencial y que la afición disfrutará volviendo a las gradas para verle, junto al resto de jugadores y a los éxitos del equipo. Eso es exactamente por lo que trabajamos».

Y continuó: «Como ya dijimos, damos todo nuestro apoyo a Vinny (Kompany) y a cada jugador de la plantilla, de todas las formas posibles, porque son nuestros jugadores y queremos alcanzar el éxito con ellos. Jamal recibe el mismo apoyo que todos los demás jugadores».

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Musiala atraviesa un momento difícil por una serie de problemas de salud y lesiones que han afectado a su continuidad en el Bayern de Múnich.

Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern, generó polémica con sus recientes declaraciones, en las que expresó sus dudas sobre la capacidad de Musiala para recuperar su nivel anterior y señaló que su estado de salud no puede tratarse con facilidad, aunque sí es posible controlarlo con medicación.

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Además, planteó la cuestión del compromiso del club con el elevado salario de Musiala, pese a que no está clara su capacidad para ofrecer el nivel acordado.

Por su parte, Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club, se mostró dispuesto a reunirse con el jugador, su familia y sus representantes para evaluar su futuro si no logra recuperar su nivel anterior.