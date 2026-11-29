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La goleada por cinco tantos del Barcelona ante el Deportivo Alavés no fue solo una amplia victoria más en el historial del equipo. Se convirtió también en la ocasión en la que Hansi Flick lanzó una serie de mensajes importantes, después de hablar con franqueza sobre la mentalidad de sus jugadores y los motivos de sus apuros en algunos tramos del partido, y de desvelar lo que espera de ellos antes del esperado duelo ante el Atlético de Madrid, en una semana que puede tener un peso importante en la carrera por LaLiga.

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En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico alemán abordó varios asuntos: desde la necesidad de salir con fuerza desde el primer minuto hasta su explicación del juego ofensivo y del tercer gol, pasando por su postura sobre los goles encajados y la derrota del Real Madrid, y terminando con sus elogios a Raphinha y su análisis táctico del próximo duelo ante el Atlético de Madrid.

Flick exige una mentalidad diferente

Flick lanzó un mensaje claro sobre la necesidad de que el Barcelona muestre una personalidad fuerte desde el inicio de los partidos, sobre todo después de que el equipo se viera por detrás en el marcador en los dos últimos encuentros de Liga, y aseguró que este asunto se había debatido en el vestuario.

«Tenemos que estar presentes en el campo desde el primer segundo, y eso es lo que hemos hecho bien hoy», afirmó.

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Sin embargo, no pasó por alto los minutos difíciles que siguieron al gol del empate, y explicó que el equipo sufrió un poco durante 5 o 10 minutos, antes de recuperar el control, marcar el segundo gol y firmar después un partido magnífico.

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El técnico alemán se detuvo en el tercer gol, que, a su juicio, refleja la forma en la que quiere que juegue el Barcelona: mover el balón con calma entre los jugadores, cambiar después la orientación del juego y obligar al rival a moverse, lo que permite aprovechar los espacios disponibles.

Añadió que su equipo tiene la calidad necesaria para dominar los partidos, pero necesita más seriedad en algunas situaciones y zonas del campo. Insistió en que mover el balón no basta, sino que también hay que mover al rival para que aparezcan los espacios que deben aprovecharse, algo que los jugadores ejecutaron de forma magnífica en el tercer gol.

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Flick se mostró muy satisfecho con el rendimiento y aseguró que el Barcelona tuvo algunas dificultades al inicio del partido, pero impuso su control sobre el juego durante los ochenta minutos restantes y ofreció un nivel que le hizo merecedor de la victoria.

La derrota del Real Madrid

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Sobre los goles que el equipo sigue encajando, y preguntado por si estaba tan enfadado como se le vio tras el partido anterior, Flick explicó que esta vez la situación era distinta y elogió el estadio del Deportivo de La Coruña, el magnífico ambiente de la afición y las ganas del equipo local de hacer un gran partido ante el Barcelona y hacerle daño.

Reconoció que su equipo podría haber defendido mejor en la acción del gol, pero subrayó que la valoración del partido no debe quedarse en ese momento, sino extenderse a la reacción de los jugadores y a su capacidad para recuperar el control, marcar el segundo gol e imponer su dominio en el encuentro.

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Flick negó además que la derrota del Real Madrid el día anterior hubiera influido en su elección del once inicial, y aseguró que los resultados de los rivales no condicionan sus decisiones y que al Barcelona siempre se le exige ganar.

Advertencia antes del duelo ante el Atlético

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Flick elogió la actuación de Raphinha, autor de 3 goles, en una imagen que recordó al triplete de Lionel Messi en la última visita del Barcelona a Riazor, hace 8 años.

El técnico alemán calificó de locura lo que está haciendo el brasileño y desveló que habló con él tras el partido, en tono de broma, sobre su presión constante y sus incesantes desmarques, preguntándole por qué no deja de correr y de presionar a los rivales.

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Aseguró que ese es el estilo y la mentalidad de Raphinha. Señaló que tiene muchas ganas de marcar goles y que sabe colocarse en las zonas donde resulta peligroso, aprovechando la presencia de jugadores capaces de hacerle llegar bien el balón, y recalcó que vive un momento magnífico.

Flick se refirió también a la acción del primer gol, en la que Dani Olmo estuvo a punto de marcar sin tocar el balón, y aseguró que, en su opinión, el centrocampista español lo dejó pasar a propósito tras decidir resolver la jugada de esa manera, en alusión a su inteligencia y a su capacidad para leer las situaciones.

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En cuanto al esperado duelo ante el Atlético de Madrid, el próximo miércoles, Flick se negó a considerar la victoria ante el Deportivo de La Coruña como una garantía de repetir la superioridad. Recordó que el partido empezará 0-0 y que el rival tiene un equipo fuerte dirigido por Diego Simeone, a quien describió como un entrenador magnífico.

El técnico alemán mostró un gran respeto por el trabajo de Simeone y consideró increíble que siga tantos años al frente del Atlético conservando el hambre y la pasión para entregarse al equipo, aunque admitió que tratar con él y enfrentarse a su equipo no siempre resulta fácil.

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Flick calificó la semana actual de muy importante, con un partido cada 3 días, pero se mantuvo fiel al principio de centrarse solo en el próximo encuentro y pasar después al siguiente, y confesó que espera que los jugadores no se hayan cansado de oír este mensaje una y otra vez.

Para terminar, señaló que el Barcelona aventaja actualmente en 4 puntos al Atlético de Madrid, pero que la decimocuarta jornada es todavía muy pronto, con 24 partidos por delante y muchos puntos en juego. Insistió en que el camino hacia el título aún es largo y en que la victoria ante el Deportivo debe ser un paso más en un recorrido que todavía exige mucho trabajo y concentración.