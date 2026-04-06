El joven delantero Basem Al-Arini siguió brillando con el Al-Taawoun tras marcar un magnífico gol contra el Al-Khaloud, en la vigésima y última jornada de la Liga Joi de Élite Sub-21, a pesar de que su equipo cayera por 1-3, poniendo de relieve una vez más su capacidad goleadora y su determinación por brillar incluso en las circunstancias más difíciles.

A pesar de la derrota del Al-Taawoun, el equipo se clasificó directamente para los cuartos de final, donde se decidirá el campeón tras el final de la fase de liga.

Al-Arini es el punto brillante de la temporada del Al-Taawoun, ya que ha elevado su cuenta a 18 goles en lo más alto de la clasificación de goleadores de la Liga de Élite, confirmando su destreza y su capacidad para formar parte del primer equipo del Al-Sukari.

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Este es el cuarto partido consecutivo en el que Al-Arini consigue marcar en el campeonato, tras haber batido la portería del Al-Akhdoud con un gol, luego la del Al-Hazm con un doblete en la jornada 17, y haber logrado un hat-trick en la goleada por 4-2 al Al-Nassr en la jornada 19.









El Al-Taawoun ocupa el cuarto puesto, con 36 puntos en la clasificación de la Liga de Élite, por detrás del Al-Nassr (38), el Al-Hilal (40) y el Al-Ittifaq (41).

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