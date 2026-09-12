El internacional francés, conocido por no ser amigo de conceder entrevistas, había causado revuelo después de la victoria por 5-0 de los muniqueses sobre el Bodö/Glimt, cuando llevó a la desesperación al reportero de DAZN Jochen Strutzky con su desgana.

«Michael Olise es alguien que quiere jugar al fútbol. Y todo lo demás le deja más bien frío», dijo Eberl en la rueda de prensa previa al partido de Bundesliga contra el Elversberg. «Eso ya lo vimos en su presentación hace dos años. No todas las personas son iguales.»

Pero también subrayó: «Si echamos un vistazo a las redes sociales, allí lo celebran. Porque la gente simplemente dice: este es un futbolista, tiene que jugar al fútbol, tiene que divertirse. Y los chavales se identifican más con eso que quizá nosotros. Para nosotros lo más importante es que demuestre lo que puede hacer en el campo. Y eso lo hace de forma brillante.» En ese contexto, Eberl señaló que Olise fue elegido Man of the Match en tres de los cinco partidos de esta temporada.

Para Kompany era importante destacar otra cosa. Por eso, el belga intervino: «¿Puedo hacerle una pregunta al periodista que ha hecho la pregunta? ¿No está satisfecho de que esto se haya hecho viral? Si responde a todas las preguntas como hago yo, nada se hace viral.»

Además, destacó que Olise siempre se comporta de forma profesional fuera del césped: «Los patrocinadores simplemente quieren que se hable de él. Y cuando Michael está ahí, se habla de los patrocinadores. Donde tenemos que ser sinceros: la manera de ser de Michael no tiene un mal valor para ningún patrocinador ni para ningún periodista. En absoluto. Y todo el mundo disfruta de ello. No deberíamos mezclar demasiado las cosas.»

En la muy comentada entrevista entre semana, Strutzky abrió con una pregunta sobre el golazo soñado de Olise desde algo más de 25 metros para el momentáneo 4-0 en el Allianz Arena. El tanto había sido «sobresaliente», ¿cómo lo había sentido el propio Olise? Este respondió escuetamente: «No lo sé.» Cuando le insistieron preguntándole si de verdad no lo sabía, Olise se limitó a negar con la cabeza.

Siguiente intento de Strutzky, esta vez con la pregunta de cómo se produce un gol así, si por intuición o pensando. «Quiero decir, disparo y luego entra o no», aclaró Olise.

La entrevista de Michael Olise en DAZN termina rápido

Ante el comentario de que, si fuera tan fácil, entonces cualquiera podría hacerlo, Olise sonrió brevemente y luego dejó claro: «No soy el único que puede marcar goles.» Strutzky empezaba a desesperarse y dijo: «Me lo está poniendo bastante difícil para hacer una entrevista. ¿Qué es lo que le hace feliz, qué le hace reír? ¿Marcar goles?» Olise asintió brevemente, dijo «sí» y entonces la entrevista terminó.

El jugador de 24 años se mostró algo más hablador ante el micrófono de los medios oficiales de la UEFA. Allí habló de una «buena actuación» de su equipo: «La primera parte fue algo difícil porque estaban muy atrás. Pero cuando el partido se abrió más, pudimos aprovechar nuestras ocasiones.» A la pregunta de si la lección era que el Bayern quizá debía tener más paciencia en comparación con el año pasado, respondió: «Jugamos igual que el año pasado. Y pase lo que pase, pasa.»

¿Qué había dicho el entrenador Vincent Kompany al descanso con 0-0? «No lo sé. Dijo que el partido se iba a abrir y que íbamos a tener nuestras ocasiones.» ¿Y cuánto se disfruta jugando en este equipo del FCB? «Está bien. Todos conocemos nuestros movimientos y sabemos cómo tenemos que jugar juntos. Así que va bien. Estamos contentos.»

Olise es considerado esquivo con los medios y concede pocas entrevistas. También por eso recibió el apodo de «Mr. Nonchalant».