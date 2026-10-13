Todo empezó con frustración. El 19 de agosto, el FC Barcelona quería presentar una vez más a Joao Cancelo como nuevo fichaje. Vestido con la equipación y una camiseta con el dorsal «2», el internacional portugués recorrió el Camp Nou antes del Trofeo Joan Gamper y estaba, por así decirlo, impaciente por presentarse ante la afición junto al recién fichado campeón del mundo, campeón del mundo Rodri.

Pero aquella noche, en torno a la victoria por 2-1 frente al Al-Ahly, no pudo ser. Justo cuando Cancelo se disponía a saltar al césped, le hicieron volver. Un vídeo mostró al defensa, visiblemente enfadado, gesticulando en los pasillos interiores del estadio, alzando los brazos con rabia y, finalmente, regresando a grandes zancadas al vestuario. Más tarde se sentó en la grada vestido de calle.

El motivo: los responsables del Barcelona habían intentado cerrar a tiempo el traspaso de Cancelo hasta el último momento. Sin embargo, los trámites no estaban terminados y quedaban algunos obstáculos burocráticos por superar. El defensa tuvo que esperar un poco más antes de que, un día después, el campeón de España anunciara oficialmente su fichaje.

Papeleo, Barcelona y la accidentada recta final de un traspaso de Cancelo: ¿no había pasado ya algo parecido? A mediados de enero, algo había salido mal cuando el Barça quiso volver a incorporar al jugador durante medio año como cedido por el Al-Hilal de Arabia Saudí, su club por entonces. Los azulgranas confirmaron oficialmente la operación en sus redes sociales y poco después retiraron las publicaciones en las que la daban por cerrada. El club admitió con la boca pequeña en As que había anunciado oficialmente el fichaje de Cancelo de forma precipitada, «sin aclarar todos los detalles importantes del traspaso».

Como en verano, también en enero hubo un final feliz poco después y Cancelo pasó a formar parte oficialmente de la plantilla del entrenador Hansi Flick. Por tercera vez en total, por cierto: el Barça ya lo había llevado cedido a Cataluña en la temporada 2023/24, entonces procedente del Manchester City. Esta vez, sin embargo, la intención es que su estancia sea permanente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joao Cancelo con el FC Barcelona?

Cancelo y su poderoso representante, Jorge Mendes, habrían presionado al Al-Hilal hasta conseguir la rescisión de su contrato con el club puntero de la Saudi Pro League. Entre otras cosas, Cancelo faltó a la concentración de pretemporada y le habría dicho al director deportivo del Barça, Deco, «que o voy al Barcelona o no jugaré durante un año. Siempre me he identificado con este club». Después llegó libre y firmó un contrato hasta 2029.

En su camino hacia la claridad a largo plazo sobre su futuro lo ayudaron sus dos máximas: la fe y la resiliencia. Para Cancelo son innegociables, por lo que se las tatuó en la nuca en inglés («Faith» y «Resilience»), junto a una cruz.

Getty Images

Gracias a sus experiencias en Barcelona, el nuevo fichaje prácticamente no necesitó tiempo de adaptación. Mientras que, ante el arranque fulgurante del defensor del título en la nueva temporada de LaLiga, en el Barça todos elogian el genio de Lamine Yamal, la increíble puntería de Raphinha, la velocidad de los nuevos fichajes Karim Adeyemi y Anthony Gordon o la seguridad de Rodri con el balón en el centro, la contribución de Cancelo a las extraordinarias actuaciones de los azulgranas no puede valorarse lo suficiente.

El jugador de 32 años disputó siete de los ocho partidos oficiales y fue titular en tres de los últimos cuatro encuentros. Además, participó en tres goles. Destaca, aunque no sea ninguna novedad, la versatilidad de Cancelo. Flick ya lo ha utilizado esta temporada en su posición habitual de lateral derecho, en el lado izquierdo de la defensa y como extremo derecho. Su manejo del balón, su visión de juego y sus desmarques inteligentes encajan a la perfección en el engranaje de su equipo. Su entrenador elogia la «fantástica técnica» y la «gran pasión» que Cancelo aporta al juego del Barça.

Joao Cancelo encadena golazos

Cancelo también puso de manifiesto su excelente estado de forma en el reciente y larguísimo parón de selecciones, en el que marcó con Portugal tanto ante Dinamarca (4-2) como frente a Noruega (2-1). Suma, por tanto, tres goles en partidos oficiales esta temporada, y los tres han sido auténticos golazos. El primero llegó a mediados de septiembre, con un potente disparo desde lejos que entró bajo el larguero para el Barça en la goleada por 7-2 al Racing Santander. El tiro alcanzó los 128,5 km/h y fue elegido gol del mes en LaLiga.

Después, con la camiseta de Portugal, culminó ante Dinamarca un buen pase dentro del área con una vaselina técnicamente exigente por encima del portero Mads Hermansen, que había salido a su encuentro. Pocos días más tarde, frente a Noruega, dejó que un balón botara y se deslizara por su bota derecha antes de rematarlo desde 17 metros a la escuadra. La guinda: los espectadores del Estadio do Dragão de Oporto dedicaron una ovación en pie al exjugador del Benfica. Son ejemplos de la confianza que rebosa Cancelo en estos momentos.

En el FC Bayern, en cambio, Cancelo solo mostró este nivel excepcional en contadas ocasiones. A finales de enero de 2023, el club muniqués lo fichó por sorpresa como cedido del Manchester City. Lo que inicialmente se consideró, en general, un golpe de efecto en el mercado terminó siendo una cesión correcta, ni más ni menos. Las actuaciones de Cancelo con el Bayern en la agitada segunda mitad de la temporada, primero a las órdenes de Julian Nagelsmann y después con su sucesor Thomas Tuchel, no alcanzaron la élite. Aun así, un gol y siete asistencias en 24 partidos son cifras más que respetables.

Y, al menos, hubo un final feliz en la última jornada con la dramática conquista del campeonato en la lucha a distancia con el Borussia Dortmund. Sin embargo, pronto quedó claro que el Bayern no ejercería su opción de compra de 70 millones de euros. La suma era sin duda elevada, pero los dirigentes del club tampoco intentaron rebajarla mediante una negociación. Se decía que no todos en el club estaban convencidos con él y, según Bild, también había dudas por el temperamento de Cancelo, que a veces se manifestaba en comportamientos imprevisibles (Pep Guardiola probablemente pueda confirmarlo). Así, Cancelo regresó brevemente a Mánchester, despedido por el club más laureado de Alemania con apenas dos frases en X.

¿Por qué el FC Bayern no fichó definitivamente a Joao Cancelo?

Tuchel explicó más tarde, aquel verano, que la salida de Cancelo no había obedecido a «motivos futbolísticos», «porque es un futbolista fantástico». Sin embargo, el Bayern consideraba que tenía bien cubiertos los puestos de lateral tras la llegada libre de Raphael Guerreiro. Además, Alphonso Davies ya se había recuperado después de una larga ausencia y contaba con un prometedor canterano, Josip Stanisic. «Así que fue una cuestión de posición y de dinero», dijo Tuchel.

El propio Cancelo dijo más tarde que en Alemania había sido «más duro de lo esperado», porque: «Pensaba que la Bundesliga era más fácil de lo que resultó ser y que el Bayern dominaba mucho más, sobre todo porque había ganado diez títulos consecutivos». Guardaba buenos recuerdos del club: «Fue un club que me dio mucho en los seis meses que estuve allí. Compartí equipo con grandes jugadores y el club es espectacular».

Getty Images

Así, Múnich queda como un breve capítulo en la agitada carrera de Cancelo. Ha recorrido el mundo jugando a un nivel bastante alto y, además de los clubes ya mencionados, también ha pasado por el Valencia, la Juventus y el Inter de Milán. Fue el primer profesional en conseguir ganar el campeonato en cuatro de las cinco grandes ligas europeas.

Sin embargo, pocas veces había estado tan bien como ahora. Y en este momento tampoco hay motivo para hablar de frustración, aunque Flick le concedió un respiro el pasado fin de semana en el 3-0 ante el Getafe tras cuatro partidos (largos) con Portugal. Al fin y al cabo, al Barcelona le espera ahora un calendario muy exigente: después de visitar al Galatasaray en la Champions League el martes por la noche, Cancelo y sus compañeros se medirán al Real Betis, el PSG, el Real Madrid, el Deportivo Alavés, el Aston Villa y el Atlético de Madrid durante las casi cuatro semanas siguientes.

Estadísticas de Joao Cancelo: