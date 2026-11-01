«¡No conocen las reglas!»: Jose Mourinho se burla de los aficionados del Racing Santander tras la victoria del Real Madrid por 3-0

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Jose Mourinho volvió a mostrar su faceta más provocadora tras la eficaz victoria del Real Madrid por 3-0 ante el Racing Santander el domingo por la tarde. Pese al ambiente hostil, el técnico portugués aprovechó para burlarse de los aficionados locales por su desconocimiento de las reglas del juego.

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Mourinho carga contra la «ignorante» afición local

El Real Madrid consiguió tres puntos vitales a domicilio, pero los titulares tras el partido estuvieron dominados por la ironía característica de Mourinho. Lejos de dejarse intimidar por el ambiente del estadio El Sardinero, el exentrenador del Chelsea y del Inter optó por responder a las protestas de la afición local en la rueda de prensa posterior al encuentro.

«Me encanta este estadio y me encanta la afición del Racing. No vienen a asistir a un espectáculo ni a ver una película, vienen a participar en el partido y a ponerles las cosas muy difíciles a los rivales», explicó Mourinho. Sin embargo, cambió de tono al referirse a los constantes silbidos desde la grada. «Protestaron por todas las decisiones del árbitro, sobre todo porque no conocían bien las reglas. Y, por supuesto, lo entiendo, porque las reglas cambian muchísimo», añadió con una buena dosis de ironía.

La tensión en el estadio alcanzó su punto álgido cuando el Racing Santander creyó haber encontrado una vía para volver al partido desde el punto de penalti. Sin embargo, la intervención del VAR acabó provocando que se revocara la decisión, lo que desató la indignación de la afición local.

Polémica con el VAR y elogios al arbitraje

Mourinho centró buena parte de sus declaraciones en el penalti anulado, que consideró un ejemplo evidente de que la tecnología había funcionado exactamente como debía. El técnico portugués se mantuvo firme en su convicción de que, según las normas actuales, al equipo local nunca le correspondió un penalti.

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«Protestaron por ese penalti anulado, cuando era evidente que la regla dice que nunca es penalti. Era muy evidente, siempre que el VAR no estuviera dormido. Y el VAR estaba despierto, afortunadamente. El árbitro estuvo muy bien», continuó Mourinho.

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La eficacia del Madrid le mantiene en la pelea por el liderato

Sobre el terreno de juego, la historia fue mucho más sencilla: la calidad de las estrellas del Real Madrid acabó imponiéndose a los locales. Kylian Mbappe prolongó su extraordinaria racha en el fútbol español al mantener su pleno goleador ante todos los rivales a los que se ha enfrentado en La Liga, mientras que Jude Bellingham, que se convirtió en el primer jugador inglés de la historia en marcar 50 goles para el club, y Yan Diomande ampliaron el marcador.

El resultado fue crucial para que el Real Madrid mantuviera la presión sobre sus rivales por el título. Ahora ocupa la tercera posición de La Liga con 27 puntos, a solo uno del Atlético de Madrid, segundo clasificado, y a tres del líder, el Barcelona.

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Un calendario apretado para el Real Madrid

El Real Madrid centra ahora su atención en el partido del miércoles de la Champions League contra el AEK Atenas, antes de medirse el sábado al Valencia en su último encuentro previo al parón de selecciones.