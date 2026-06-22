«No conocéis los fundamentos del fútbol»... La frase de Mancini desata la ira de la afición saudí

La goleada 4-0 que España le propinó a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026 desencadenó la ira de la afición, que criticó al seleccionador Georgios Donis y a los jugadores por un partido muy flojo.

El equipo, muy lejos del nivel mostrado ante Uruguay, no creó ocasiones, perdió la mayoría de los duelos y sufrió con la posesión y la construcción de juego, además de cometer errores defensivos que costaron cuatro goles.

Para contrarrestar las críticas, la afición saudí ha revivido unas declaraciones previas del defensa Ali Al-Bulaihi sobre la etapa del italiano Roberto Mancini al frente de la selección.

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Al-Bulaihi recordó que Mancini solía criticar con dureza a los jugadores y llegar a decirles: «No sabéis jugar al fútbol ni tenéis los fundamentos básicos».

Los hinchas recordaron esas palabras, pues el partido ante España confirmó muchas de las críticas que Mancini repetía durante su etapa con los Verdes. Para la afición, el bajo rendimiento del equipo —tanto en posición como en manejo de balón bajo presión o en duelos individuales— confirmaba las críticas del técnico, sobre todo ante la incapacidad de seguir el ritmo de España.









