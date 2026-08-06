El alemán Matthias Jaissle, nuevo director técnico del Newcastle United, compareció por primera vez ante los medios de comunicación, asegurando que no tiene intención de excusarse en las circunstancias actuales ni en la marcha de varias de las estrellas del equipo, sino que aspira a construir un nuevo proyecto capaz de competir desde el inicio de la temporada.

Jaissle habló durante la concentración del Newcastle celebrada en la localidad española de La Manga, en unas declaraciones recogidas por la cadena "Sky Sports", donde subrayó que el equipo necesita tiempo y trabajo, mostrando su confianza en el apoyo de la directiva durante el mercado de fichajes.

El entrenador alemán afirmó: "La pregunta de dónde podemos terminar la temporada tras todos estos cambios es difícil de responder tan solo un día después de asumir el cargo oficialmente".

Y añadió: "Hemos perdido a varios jugadores importantes, pero lo veo como un desafío positivo. Podemos buscar excusas, pero esa no es nuestra manera de actuar".

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Jaissle explicó que prefiere evaluar a los elementos actuales del equipo antes de tomar cualquier decisión técnica, y dijo: "Denme algo de tiempo para conocer a los jugadores. Quiero conocerlos bien y darles la oportunidad de demostrar su valía, y después de eso podremos evaluar mejor las cosas".









Sobre el mercado de fichajes, el entrenador alemán aseguró que el club tiene la capacidad de reforzar su plantilla, y agregó: "Tenemos los recursos para movernos en el mercado, y nuestro director deportivo lo sabe bien. Estoy convencido de que veremos caras nuevas de cara al inicio de la temporada".

Cabe recordar que Jaissle dimitió hace pocos días de su cargo en el Al Ahly tras un recorrido histórico en el que conquistó la Liga de Campeones de Asia de la Élite en dos ocasiones consecutivas, además de la Supercopa local en una ocasión.