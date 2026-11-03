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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

No aguantó ni media hora: explicación táctica de la sorprendente decisión de Inzaghi

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Liga de Campeones
S. Dahal
S. Inzaghi
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos
Italia

El entrenador del Al-Hilal desconcierta a su joven estrella

El cambio prematuro que realizó el director técnico Simone Inzaghi en la alineación del Al-Hilal ante el Shabab Al-Ahli emiratí generó interrogantes sobre su decisión de colocar al joven Sabri Dahl como titular en un duelo de tal dificultad, antes de sustituirlo tan solo 28 minutos después del inicio del partido.

Inzaghi había decidido dar entrada al lateral derecho Mohamed Mahzari en lugar de Dahl en el minuto 28, pese a que el joven jugador no mostró sufrir ninguna lesión, haciendo que su primera participación como titular con la camiseta del Al-Hilal fuera extremadamente corta.

El comunicador y analista deportivo Khaled Al-Qahtani comentó la decisión, al considerar que la elección de Dahl para este duelo en concreto resultaba sorprendente, ante la existencia de otras opciones más preparadas desde su punto de vista, ya fuera en la posición de extremo o en la de lateral derecho.

Al-Qahtani escribió a través de su cuenta en la plataforma X que Sultan Mandash era la mejor opción en la posición de extremo, mientras que Mahzari supera a Dahl en la posición de lateral derecho, señalando que Inzaghi quizás decidió sustituir al jugador de forma prematura «porque los problemas eran evidentes» en su rendimiento durante los primeros minutos.

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Añadió que el Al-Hilal comenzó el partido elevando el ritmo de juego en busca de marcar pronto, para evitar entrar en un duelo físico ante el Shabab Al-Ahli, que domina este tipo de partidos, algo que ocurrió efectivamente según su valoración, y a partir de ahí llegó el cambio de Dahl de acuerdo con estos datos.

El club Al-Hilal había incorporado a Sabri Dahl, de 18 años, procedente del club Al-Feiha el pasado julio, y el jugador firmó un contrato que lo vincula con el Zaeem durante 5 temporadas.

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