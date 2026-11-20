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El Borussia Dortmund, invicto, retoma el sábado su lucha por el título de la Bundesliga en el campo del colista, el Borussia Mönchengladbach. Pese a la situación de su rival, Niko Kovac ha advertido a su equipo contra la arrogancia mientras busca completar, por tercera vez en su historia, las diez primeras jornadas sin perder.

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El Dortmund retoma su lucha por el título ante el colista

El Borussia Dortmund regresa del parón internacional de noviembre con el objetivo de prolongar su inicio invicto en la Bundesliga cuando visite el sábado al Borussia Mönchengladbach. Segundo y empatado a puntos con el líder, el Bayern de Múnich, el equipo de Niko Kovac tiene la defensa menos goleada de la competición, con solo siete tantos encajados en nueve partidos.

Un resultado positivo en el Borussia-Park permitiría al Dortmund completar sin derrotas sus diez primeros partidos de la Bundesliga por tercera vez en la historia del club, como ya hizo en las temporadas 2002-03 y 2018-19. Sin embargo, Kovac sabe que su equipo debe arrancar con fuerza una exigente serie de ocho encuentros en 29 días.

Kovac exige intensidad desde el inicio y nada de arrogancia

Después de que su equipo no ganase ninguno de sus tres primeros partidos tras el parón internacional de octubre, Kovac pidió a su plantilla que empezase con intensidad y respetase a un Gladbach que lucha por la permanencia. También reclamó a sus atacantes que pongan fin a una curiosa racha: los últimos diez goles del Dortmund en liga llegaron después del descanso.

«No podemos permitirnos tardar en entrar en el partido», afirmó Kovac. «La clasificación no debe llevarnos a subestimar a ningún rival en la Bundesliga ni a afrontar el partido con arrogancia. ¡No lo haremos! La clasificación es solo una fotografía del momento, y el Gladbach no es tan malo como para merecer estar en el último puesto».

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Y añadió: «Si creemos que podemos resolverlo todo solo con nuestro juego, tendremos problemas. Tenemos que aceptar la batalla que sin duda habrá. Si te adelantas pronto, el partido se abre mucho más rápido».

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El Gladbach busca dar la sorpresa con Blessin

El Gladbach ocupa el 18.º puesto tras comenzar la temporada con seis derrotas consecutivas, aunque su nuevo entrenador, Alexander Blessin, ha impulsado una recuperación al sumar cuatro puntos en los recientes enfrentamientos contra el VfB Stuttgart y el SC Paderborn. Además, el Dortmund solo ha ganado una vez en sus últimas seis visitas ligueras al Bajo Rin y sufrió allí una derrota por 1-0 en mayo.

«Si tenemos nuestro día, podemos ganar a cualquiera», declaró Blessin. «Somos muy conscientes de que el Dortmund es uno de los mejores equipos de Alemania. Niko Kovac está haciendo un trabajo extraordinario allí. Su fortaleza reside en su solidez defensiva, sin dejar de aprovechar la calidad individual de sus jugadores».

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Ambos equipos esperan hasta última hora para evaluar a varios jugadores

Kovac deberá tomar varias decisiones de última hora sobre su alineación después de que Serhou Guirassy, Waldemar Anton y Carney Chukwuemeka permanecieran en Dortmund durante el parón para recuperarse de problemas musculares, mientras que Samuele Inacio regresó con una leve molestia. El entrenador subrayó que «no hay nada descartado» respecto a su participación este fin de semana.

Por su parte, Blessin vuelve a contar entre sus opciones con el portero Moritz Nicolas, Nicolas Kuhn y Fritz Fleck tras un amistoso contra el Standard Liege, aunque Lukas Ullrich seguirá de baja hasta el año nuevo. Ambos entrenadores decidirán sus alineaciones antes del inicio del partido del sábado, a las 15:30 CET.