No a la guerra: el ejemplo que el fútbol le dio a Irán y a Estados Unidos

No fue un militar gritón y acostumbrado a dar definiciones transformadas en órdenes. No fue un político que se escuda en la democracia, a pesar de ignorar a un pueblo. No fue un periodista, tan acostumbrado al mundo de las palabras, a decir y a escribir. No fue un filósofo que se dedica a encontrar respuestas invisibles. No fue un anónimo escondido en alguna red social. Nada de eso. Fue un futbolista el que, de casualidad o no, halló la mejor manera de resumir, con palabras sencillas, lo que se vivió el 21 de junio de 1998 en Lyon, cuando por la Copa del Mundo se enfrentaron Estados Unidos e Irán. “En 90 minutos, hicimos más por la paz que lo que hizo nuestro país en 20 años”, declaró el defensor estadounidense Jeff Agoos.

¿Qué hicieron los jugadores de ambos países en aquella jornada? Dialogaron, simplemente (o no tan simple, en estos tiempos), y se pusieron de acuerdo para intercambiar flores y banderines en la previa del juego, como así también para posar juntos en una foto, sumando abrazos, gesto que despertó una ovación en las tribunas. Esa apuesta por la paz fue un ejemplo para las décadas de tensión que existieron (y existen aún, claro está) entre Washington y Teherán, sobre todo a partir de 1979, con la salida del sah Mohammed Reza Pahlavi, en lo que se denominó la Revolución Islámica.

La relación entre Estados Unidos e Irán fue decayendo peligrosamente en el inicio de la década del 80, cuando el entonces presidente del país del Norte, Jimmy Carter, decidió romper relaciones definitivamente. También en 1980, desde la Casa Blanca apoyaron a Irak en la guerra frente a Irán, como para postergar cualquier tipo de solución en un corto plazo. Y más tarde, buscando agravar la situación, ya con Ronald Reagan en el poder, empezaron los primeros embargos al país persa.

Con tanto panorama bélico, que se repitió en el comienzo del 2020, no faltaron los que creyeron –y hasta con cierta razón- que el fútbol participaría en 1998 de esta especie de batalla eterna. Los pronosticadores de violencia se equivocaron porque el mundo de la pelota demostró lo contrario: reinó la cordialidad y el sentido común. Ah, el partido finalizó 2 a 1 a favor del conjunto asiático. Un detalle, nada más.