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Joe Hart ha analizado la intervención de Lukas Hornicek en el gol del empate de Noni Madueke ante el Newcastle, en un partido que acabó en tablas frente al Arsenal. El exportero de Inglaterra admite que Hornicek estará decepcionado, aunque la parada era difícil, y sostiene que Nick Pope, en su mejor nivel, seguiría por delante del fichaje veraniego en el once titular.

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Hart analiza el error de Hornicek ante el Arsenal

Hart cree que Hornicek estará muy decepcionado por no haber detenido el gol del empate de Madueke en el empate del sábado ante el Arsenal . Aunque el guardameta de 24 años llegó a tocar el disparo, no pudo evitar que el balón entrara en la portería.

En Match of the Day, el exportero de Inglaterra y del Manchester City reconoció la dificultad de la parada, pero señaló las costosas consecuencias del gol. Los errores han empezado a aparecer en el juego de Hornicek tras las recientes derrotas ante el Coventry y el Everton.

Los defensas taparon la visión del portero del Newcastle antes del disparo

Hart explicó las dificultades tácticas a las que se enfrentó el internacional checo cuando Madueke recortó hacia dentro y Martin Odegaard le dobló por fuera. Mientras los defensas Dan Burn y Lewis Hall se desplazaban rápidamente para bloquear el remate, Hornicek se colocó ligeramente fuera del centro para cubrir el espacio restante.

El balón esquivó por poco la entrada de Hall y pasó a través de la zona que ocupaba Burn, de 1,98 metros, por lo que Hornicek no pudo verlo hasta el último momento. Obligado a recolocarse al instante, el portero bajó la mano demasiado tarde y el disparo rozó la parte superior de su guante.

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«Se le ve mirar atrás con desesperación, y esa es la diferencia entre sumar tres puntos con una gran victoria y la sensación que queda al final del partido», dijo Hart. «Madueke estaba encantado, Hornicek estará decepcionado, pero era un gol realmente muy, muy difícil de evitar».

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«Es un portero de gran nivel que intenta abrirse camino, pero esa es la dificultad de esta jugada», explicó Hart. «Es la primera vez que Hornicek puede ver el balón. Por eso baja la mano de golpe, no acierta del todo con el momento y el balón acaba golpeando la parte superior de su guante».

Pope sigue siendo la referencia pese a los más de 40 millones invertidos en verano

Hornicek llegó a Newcastle en verano procedente del Braga portugués para hacerse con la titularidad, mientras que también se incorporó Ewen Jaouen, internacional sub-21 con Francia. Esas llegadas relegaron a Pope, portero del club desde hace años, a la tercera opción en St James' Park.

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Cuando la leyenda del Newcastle Alan Shearer señaló que el club había gastado más de 40 millones de libras en dos porteros para sustituir a Pope, Hart sostuvo que ninguno de los recién llegados se ha asentado de verdad. Aunque Pope tuvo problemas por una lesión de hombro la temporada pasada, Hart insistió en que el inglés, a pleno rendimiento, sigue siendo superior.

«Hornicek ha tenido buenos momentos, pero creo que Nick Pope, en su mejor nivel, lo ha hecho mejor con la camiseta del Newcastle y lo ha demostrado con títulos y buenas actuaciones», respondió Hart. «Pero, como has dicho, Al, ninguno de los fichajes se ha asentado de verdad».

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Aumenta la presión sobre la portería del Newcastle

Hornicek afronta ahora un escrutinio creciente para eliminar los errores costosos y justificar la fuerte inversión veraniega del Newcastle en la portería. Aunque, en líneas generales, ha tenido un comienzo sólido en la Premier League, sus fallos destacados ante el Coventry, el Everton y el Arsenal han suscitado dudas sobre su regularidad. Con Jaouen a la espera de su oportunidad y Pope todavía en St James' Park, la jerarquía de los porteros del Newcastle sigue bajo la lupa.