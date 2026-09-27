¡Ningún respeto durante el himno! Condiciones desagradables en el Israel-Irlanda; Cristiano Ronaldo, en el banquillo en la victoria de Portugal

Sin Cristiano Ronaldo, que se quedó los 90 minutos en el banquillo, Portugal lanzó un mensaje. En el duelo de la Nations League en casa de Noruega, cuartofinalista del Mundial, Portugal ganó por 2:1 (1:0). En la segunda victoria en el segundo partido con Jorge Jesus como nuevo seleccionador de Portugal, el vigente campeón encontró respuesta al gol del empate momentáneo del delantero estrella noruego Erling Haaland.

Como ya ocurrió en el exitoso debut de Jesus ante Gales, Joao Felix (17') se encargó de adelantar al equipo. Su compañero de ataque Goncalo Ramos, que entró en el once inicial por Ronaldo, marcó el segundo tanto de Portugal (54'). Poco antes, Haaland (51') había devuelto la esperanza a Noruega.

Tras el triunfo por 1:0 en el debut ante Gales, el técnico de 72 años realizó tres cambios en su primera verdadera prueba de fuego. Además del tocado Bruno Fernandes, que ni siquiera entró en la convocatoria, también quedaron fuera del primer once el capitán Ronaldo y Vitinha, entre otros dos nombres destacados.

Felix volvió a recibir la confianza de su antiguo entrenador de club, Jesus, bajo cuyo mando el delantero ya había florecido en Al-Nassr, en Arabia Saudí. En el minuto 17 volvió a marcar en Oslo con un vistoso disparo lejano.

Después de que Noruega se hubiera estrellado en vano en la primera mitad y se hubiera generado una clara superioridad en ocasiones, Haaland se mostró muy atento poco después del descanso. El portero portugués Diogo Costa solo pudo despejar hacia delante una falta lanzada por Martin Ödegaard y Haaland aprovechó el rechace.

Pero como el portero noruego Örjan Nyland, que milita en el RB Leipzig de la Bundesliga, también falló poco después, los portugueses encontraron una rápida respuesta. En la salida de balón, Nyland le puso el balón directamente en los pies a Ramos, que superó al guardameta con una vistosa vaselina desde unos 20 metros.

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Irlanda gana con claridad el controvertido duelo ante Israel

Sin apretones de manos, sin respeto durante el himno y sin ningún trato amistoso: el controvertido duelo de la Nations League entre Israel e Irlanda encontró un claro ganador en lo deportivo, pero se disputó en unas condiciones muy desagradables. En el 3:0 (3:0) de los irlandeses en Debrecen, Hungría, el fútbol no fue el centro de atención.

Los jugadores de ambos equipos renunciaron a los gestos habituales. Los irlandeses bajaron la cabeza hacia el suelo durante la interpretación del himno israelí, no hubo apretones de manos ni intercambio de banderines. Tampoco hubo niños acompañando a los jugadores, ni aficionados irlandeses. En general, hubo muy pocos espectadores en el estadio, y el partido también supuso un gran desafío para el árbitro alemán Harm Osmers.

La República de Irlanda figura desde el inicio de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, en octubre de 2023, entre los países europeos que han expresado con especial claridad su apoyo a los palestinos. Se subraya expresamente el derecho de Israel a existir y, al mismo tiempo, Dublín reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2024.

Solo después de una larga reunión de equipo los irlandeses aceptaron disputar el partido. Por su parte, el portero Gavin Bazunu no quería jugar contra Israel. El seleccionador Heimir Hallgrímsson subrayó en una entrevista con RTE que esta había sido "una de las semanas más desafiantes para mí como entrenador": "Nos encontramos en situaciones que aún no habíamos vivido así".

Los jugadores irlandeses llevaron brazaletes negros, un gesto que David Courell, director ejecutivo de la federación irlandesa de fútbol, definió el sábado como un "homenaje a todas las vidas humanas perdidas en el conflicto de Gaza". Troy Parrott (13'), Adam Idah (16') y Jack Moylan (25') marcaron los goles de Irlanda.

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Países Bajos se preocupa por la lesión de Cody Gakpo

Mientras tanto, en Serbia, Países Bajos se impuso por 2:1 (1:0) en su segundo partido del grupo de Alemania en la Nations League, aunque quizá tuvo que pagar un precio alto por la victoria: el delantero Cody Gakpo, goleador recientemente en el 1:1 ante Alemania, tuvo que retirarse muy pronto por un dolor en el tobillo.

El jugador del Liverpool FC recibió una falta de Sasa Lukic (12') y poco después señaló que no podía continuar. Mexx Meerdink (30') puso la merecida ventaja al transformar un penalti. Tras el empate del ex del Eintracht Frankfurt Luka Jovic (46'), volvió a marcar Meerdink (69').

Los neerlandeses dominaron el partido desde el principio, pero tuvieron problemas para generar ocasiones. Cuando Crysencio Summerville fue derribado dentro del área, Meerdink no perdonó desde el punto de penalti. Poco después, el jugador del Borussia Dortmund Joey Veerman estuvo cerca de marcar directamente desde un córner, pero el portero serbio Vanja Milinkovic-Savic reaccionó con rapidez (36').

Justo después del descanso reaccionó Serbia. Pero gracias a Meerdink, perfectamente asistido por Ruben van Bommel, al final fueron los visitantes los que celebraron.

Nations League: Austria vence con solvencia a Kosovo

La Austria de Ralf Rangnick ganó entretanto por 3:1 (2:0) ante la outsider Kosovo en el estadio Ernst Happel de Viena, por lo que el combinado de la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB) lidera con solvencia el grupo B3 con seis puntos.

Tras un Mundial irregular, el equipo de Rangnick se encuentra en plena reconstrucción, pero ante la outsider Kosovo apenas se notó la no convocatoria de numerosos referentes consolidados, como el capitán mundialista David Alaba. Así, el central David Affengruber celebró su estreno goleador en su segundo partido internacional tras una asistencia del exjugador del Werder Bremen Romano Schmid (23'), y justo antes del descanso también llegó el primer gol con la camiseta de la ÖFB para el delantero del Schalke Junior Adamu (45.+2).

También en la segunda mitad el equipo mostró una actuación comprometida y amplió la ventaja por medio de Carney Chukwuemeka (61'); para el centrocampista del Borussia Dortmund, sin embargo, a diferencia de sus compañeros, ya era su segundo gol con la selección. En la recta final, no obstante, golpearon los visitantes: tras una falta de Affengruber, Edon Zhegrova transformó con seguridad el penalti señalado (83').