Ningún otro africano lo ha conseguido... Sibari iguala el récord de Salah en el Mundial

Ismael Sibari, estrella de Marruecos, marcó el gol que dio la victoria a los ‘Leones del Atlas’ ante Escocia (1-0) en la segunda jornada del Mundial 2026.

El jugador del PSV Eindhoven, próximo fichaje del Bayern de Múnich, marcó el gol que dio a los Leones del Atlas una valiosa victoria sobre Escocia (1-0) en la madrugada de este sábado, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial.

Ya había marcado ante Brasil en la primera jornada (1-1).

Según «Stats Foot», es el primer marroquí en anotar en sus dos primeros partidos de un Mundial y el segundo africano tras Mohamed Salah.

Salah, en 2018, marcó ante Rusia en la segunda jornada y frente a Arabia Saudí en la tercera, tras ausentarse del debut contra Uruguay.

Según «Mister Chip», solo 97 futbolistas han marcado en sus dos primeros partidos mundialistas.

Además de estos dos, 67 europeos, 23 sudamericanos, 3 de la CONCACAF y 2 asiáticos lograron lo mismo.

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