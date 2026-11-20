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Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de administración del Bayern de Múnich, ha puesto en duda la capacidad de Jamal Musiala para recuperar su nivel anterior tras regresar de su lesión, y ha insinuado que, si su rendimiento sigue a la baja, podría abrirse la puerta a revisar las condiciones económicas de su contrato, que se extiende hasta 2030 e incluye un salario anual superior a 25 millones de euros, según las informaciones publicadas.

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Las declaraciones de Rummenigge, recogidas por la cadena «Sky» alemana, coincidieron con la vuelta de Musiala a los terrenos de juego en el duelo ante el Colonia, que terminó con empate 1-1. El internacional alemán, que había estado dos meses de baja por lesión, entró como suplente en la segunda parte, en medio de las dudas que siguen rodeando su futuro deportivo.

Cuando se le preguntó si compartía la preocupación de Uli Hoeness, presidente de honor del club, ante la posibilidad de que Musiala no recupere su nivel anterior, Rummenigge no descartó ese escenario y aseguró que es algo «totalmente posible y no descartable».

Añadió que las experiencias previas con lesiones similares indican que es difícil que un jugador vuelva al nivel que ofrecía antes de lesionarse.

La preocupación de Rummenigge no se limitó al aspecto deportivo, ya que también abordó la carga económica que supone el contrato de Musiala, que, según las informaciones, percibe más de 25 millones de euros al año. A su juicio, que el jugador siga cobrando ese salario sería objeto de debate si no logra ofrecer con regularidad el nivel que se espera de él.

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El miembro del consejo de administración del Bayern explicó que cualquier conversación al respecto requeriría el contacto con el jugador, su familia y su agencia de representación. Señaló además que este tipo de salarios pueden volverse insostenibles si no se obtiene el rendimiento deportivo esperado, y recalcó que todo dependerá de la evolución de Musiala en los próximos meses.

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Hoeness ya había abierto el debate sobre el futuro del jugador, después de que este sufriera dos recaídas durante el verano, seguidas de problemas de salud que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante varios periodos. El presidente de honor expresó públicamente sus dudas sobre su capacidad para recuperar su nivel anterior y aludió también al elevado coste de su contrato.

Pese a estas inquietudes, Rummenigge descartó por ahora la idea de una salida de Musiala. Aseguró que no se imagina al jugador queriendo abandonar el Bayern y que tampoco espera que otro club se interese por ficharlo en sus circunstancias actuales.

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Sin embargo, subrayó al mismo tiempo que el club seguirá estudiando los aspectos económicos. Precisó que hasta el momento no ha habido ninguna conversación real con el jugador ni con sus representantes, y que lo que planteó no pasa de ser ideas y posibilidades relacionadas con su futuro.