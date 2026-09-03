El club del desierto cuenta además con nombres destacados en su cuerpo técnico. El exjugador del Liverpool Jonjo Shelvey está en la banda, mientras que Danny Simpson, jugador campeón con el Leicester City, ejerce como jugador-entrenador. Después de que se cerrara el mercado de fichajes, Sancho se quedó sin nuevo club. Su contrato con los Red Devils había expirado a finales de junio, sin que se acordara una nueva colaboración.

También se frustró un fichaje en propiedad por parte del Aston Villa. Los Villans habían tenido antes cedido al atacante, pero finalmente descartaron convertir la cesión en un contrato permanente. De este modo, quien fuera una gran promesa se encuentra sin equipo, y eso solo cinco años después de haber pasado del Borussia Dortmund a Manchester por un traspaso de 85 millones de euros.

La cúpula de los Arabian Falcons se dispone ahora a contactar con Sancho y con otros jugadores destacados sin contrato. Según el informe, el club de los Emiratos Árabes Unidos planea una oferta ambiciosa.

Que este camino no es un caso aislado lo demuestra un vistazo a la plantilla actual: con Ravel Morrison, ya el verano pasado firmó en Oriente Medio un extalento del United. El centrocampista fue nombrado poco después capitán del equipo.

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¿Qué rumores de fichaje circularon sobre Jadon Sancho?

En las últimas semanas, Sancho también había sido vinculado con la Roma y la Fiorentina. Sin embargo, ambos clubes de la Serie A renunciaron al fichaje del extremo. Además, circularon rumores sobre un posible traspaso a Sudamérica, al histórico club brasileño Palmeiras.

La carrera del internacional inglés en 23 ocasiones (tres goles) ha sido últimamente extremadamente agitada. En las tres últimas temporadas jugó en cuatro clubes distintos. En enero de 2024 regresó brevemente cedido al BVB y disputó con el conjunto de Westfalia la final de la Champions League en el estadio de Wembley, que se perdió por 0-2 ante el Real Madrid.

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Jadon Sancho jugó cedido en el Chelsea y el Aston Villa

Dado que el BVB decidió no apostar por un regreso en propiedad, Sancho acabó marchándose cedido al Chelsea. Allí ganó la Conference League, pero no se concretó un traspaso definitivo a Stamford Bridge.

En su lugar, los Blues pagaron a ManUnited una penalización contractual equivalente a casi seis millones de euros para liberarse de una obligación de compra de unos 29 millones de euros. Después llegó su cesión al Aston Villa. A las órdenes del entrenador Unai Emery, Sancho no logró dar el salto y en 39 partidos oficiales solo firmó un gol y tres asistencias, aunque cerró la temporada con el título de la Europa League.

Ahora los Falcons esperan que las condiciones en los EAU puedan ser decisivas. Una vida en Dubái con ingresos libres de impuestos, además de instalaciones de entrenamiento de primer nivel, debería aportar argumentos. La ciudad ya le es conocida a Sancho, ya que en el pasado completó allí procesos de rehabilitación tras lesiones.