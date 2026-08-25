Nimega prepara una medida durísima contra los aficionados del Feyenoord

El alcalde de Nimega, Hubert Bruls, está dispuesto a vetar a los aficionados del Feyenoord en el próximo partido fuera de casa ante el NEC. El motivo es el escándalo con los fuegos artificiales durante la visita del conjunto de Róterdam al SC Cambuur, cuando desde la grada visitante se lanzó una gran cantidad de pirotecnia.

Bruls quiere evitar que en el NEC - Feyenoord, dentro de dos semanas, se produzca una situación similar. No obstante, el alcalde esperará primero a conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido en Leeuwarden.

“El primer partido fuera de casa es casualmente en Nimega”, explica Bruls en WNL. “Así que también voy a esperar esta semana para ver qué arrojan todas esas investigaciones.” Dado que los aficionados del Feyenoord responsables se disfrazaron masivamente bajo una pancarta antes del incidente con los fuegos artificiales, la identificación parece prácticamente descartada.

Si a corto plazo no hay suficiente claridad sobre los responsables, Bruls no descarta medidas contundentes. “Si la próxima semana no está claro si se detiene a los autores o si hay perspectivas de ello, entonces los aficionados del Feyenoord tendrán que quedarse en casa delante del televisor”, afirma.

El Feyenoord ya hizo saber anteriormente que hay investigaciones en marcha para localizar a los aficionados responsables del lanzamiento de fuegos artificiales. En el incidente, siete aficionados del Cambuur resultaron heridos.

Bruls considera que hay que actuar con claridad ante este tipo de hechos. “¿Cómo se lo explicas a un niño de nueve años? Que puedes hacer algo así y la próxima vez volver a hacerlo.”

El comportamiento de los jugadores del Feyenoord tras el partido también ha llamado negativamente la atención del alcalde. “Los jugadores del Feyenoord incluso fueron después a felicitar a la grada visitante. No vamos a premiarlos ni permitirles la entrada de ninguna manera.”

Bruls se remite en ese sentido a medidas anteriores en torno al lanzamiento de vasos en los estadios. “Con esos vasitos funcionó perfectamente, creo que ha llegado el momento. Me irritan enormemente esos fuegos artificiales”, concluye.