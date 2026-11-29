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El exdelantero del Newcastle United Nile Ranger ha fichado por el Potters Bar Town, de octava categoría, en su tercer traspaso de 2026. El jugador de 35 años, que no marcó ningún gol en la Premier League durante su etapa en el Newcastle, fue presentado por el club el sábado y debutó ese mismo día.

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El Potters Bar presenta a Ranger antes de su debut

El Potters Bar anunció el sábado la llegada de Ranger, que cambiaba de equipo por quinta vez en apenas dos años. Solo unas horas después de su presentación, el delantero entró desde el banquillo en el minuto 66 y ayudó a su nuevo equipo a imponerse por 2-0 al Royston Town. La victoria deja al Potters Bar cuarto en la División Central de la Southern League, a cinco puntos del líder, el Didcot Town.

El club celebra la llegada del veterano delantero

El Potters Bar expresó su entusiasmo al confirmar el fichaje del veterano delantero en un comunicado: "¡El delantero ya es del Potters Bar! ¡Un delantero de enorme talento ficha por el club y damos la bienvenida a Nile Ranger!"

Este último cambio de equipo prolonga su recorrido por las categorías no profesionales. Tras incorporarse en enero al Chatham Town, de la máxima división de la Isthmian League, y marcharse al término de la temporada 2025-26, fichó en verano por el AFC Whyteleafe, aunque volvió a cambiar de club apenas tres meses después. Antes de este año también pasó por el Wellingborough Town, el Kettering Town, el Boreham Wood, el Spalding United, el Blackpool y el Swindon Town, además de jugar dos etapas en el Southend United.

Una carrera llena de altibajos desde su etapa en el Newcastle

Pese a su extenso recorrido por las categorías no profesionales, Ranger sigue siendo conocido sobre todo por su etapa en el Newcastle, al que llegó siendo adolescente después de pasar por un centro de menores infractores en 2007. Debutó en la Championship en 2009 al sustituir a Shola Ameobi en el tiempo añadido de un empate 1-1 contra el West Bromwich Albion. Marcó dos goles en 28 partidos durante la temporada 2009-10, en la que el Newcastle conquistó el título.

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Entre 2009 y 2013 disputó 62 partidos con el Newcastle y estuvo cedido en el Barnsley y el Sheffield Wednesday. Su único otro gol llegó en una victoria por 4-3 sobre el Chelsea en la Copa de la Liga en la temporada 2010-11. Finalmente, dejó el club de forma definitiva en el verano de 2013 sin haber marcado un solo gol en la Premier League. Aunque más tarde afirmó que podría haber sido tan bueno como Erling Haaland, del Manchester City , si se hubiera cuidado como debía, su carrera se vio truncada por una condena por fraude en 2017, varias detenciones y graves "problemas disciplinarios" en distintos clubes de la EFL.

El veterano aspira al ascenso con el Potters Bar

Fuera del campo, Ranger ha puesto en marcha un pódcast y una academia de fútbol mientras continúa jugando. Ahora, su prioridad inmediata es recuperar el ritmo de competición y aportar goles al Potters Bar durante los próximos meses. Con el equipo en plena lucha por el ascenso, el experimentado delantero espera ayudarlo a superar al Didcot Town en la carrera por el título.