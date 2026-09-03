Según esta información, el Borussia trabajó intensamente hasta el final del periodo de fichajes en la incorporación del extremo. Según el canal de televisión de pago, en particular el técnico del BVB, Niko Kovac, era un gran defensor del traspaso. La cúpula del Dortmund estudió las opciones hasta el último momento, de acuerdo con el informe, pero la condición básica para una oferta concreta era la venta de Fabio Silva.

El delantero portugués sí tenía ofertas de varios clubes, pero decidió no salir y seguir en el conjunto de Westfalia. Esta decisión bloqueó la vía para lanzarse a por Leweling, por lo que la operación terminó definitivamente descartada.

Para el jugador nacido en Núremberg, un agitado verano de fichajes termina así sin cambio de club. Desde hace dos años viste la camiseta del conjunto suabo. En este periodo, el jugador de 25 años pasó de ser una pieza ofensiva irregular a un hombre fiable y, finalmente, maduró hasta convertirse en internacional, que en verano viajó con la selección alemana al Mundial de Norteamérica.

Mucho más concretas que el interés del Dortmund fueron las negociaciones con la Roma. Los dirigentes de la capital italiana intensificaron claramente sus esfuerzos en el último día del mercado y mejoraron su oferta económica en varias ocasiones.

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¿Qué cantidad ofreció la Roma por Jamie Leweling, del Stuttgart?

Al final, la oferta de los romanos por Leweling superó los 35 millones de euros en concepto de traspaso. El atacante no veía con malos ojos un cambio a la Serie A. Ya al inicio del periodo de fichajes se había mostrado abierto respecto a su futuro.

"Nunca se puede descartar nada y ahora no diría que me quedo al 100 por cien. Pero tampoco diría que me voy al 100 por cien", había declarado el delantero en junio y añadió: "Puede pasar rápido. Pero ahora viene mi clásico: me siento bien en Stuttgart, jugamos la Champions League y allí tengo un buen estatus".

Con su continuidad en Stuttgart, Leweling jugará ahora la Champions League con el VfB, donde puede seguir afianzando su papel en la plantilla del técnico Sebastian Hoeneß.