Cuando Nico Schlotterbeck compareció ante la prensa el sábado por la noche, tras el 2-2 contra el Bayern de Múnich, y habló durante seis minutos sobre el gran duelo de la Bundesliga, lo hizo con una calma casi absoluta. El capitán del Borussia Dortmund transmitió mucha convicción y confianza en sí mismo, algo que no sorprendió a la vista de cómo se había desarrollado el partido y del punto conseguido.

Pero sus palabras iban más allá de una valoración inmediata del encuentro recién terminado. Schlotterbeck parece intuir que el BVB tiene más posibilidades de conseguir algo esta temporada que en años anteriores. «El equipo es bueno», afirmó, antes de dar una explicación que no se refería tanto al colectivo: «Incluso creo que algunos jugadores ni siquiera saben lo buenos que son en realidad».

Schlotterbeck no aclaró a qué compañeros se refería en concreto. Joane Gadou sería, sin duda, una buena apuesta. Por su talento, su potencial y los progresos que ha mostrado hasta ahora, el central de 19 años, que podría costarle al BVB hasta 25 millones de euros con las primas incluidas, se revela cada vez más como una auténtica ganga.

Las cualidades que reúne Gadou, de 1,95 metros de estatura, ya son enormes a una edad tan temprana. Gracias a su físico sobresaliente, se muestra contundente, agresivo e implacable en los duelos individuales. Ganarle un duelo a semejante armario no es nada fácil.

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Joane Gadou es el tercer jugador más rápido de la Bundesliga

A ello se suma su sorprendente velocidad. En las ocho jornadas de Bundesliga disputadas hasta ahora, solo cuatro jugadores han superado los 36 km/h. Gadou ocupa un puesto en el podio con 36,55 km/h, apenas por detrás de Sheraldo Becker, del Maguncia, que alcanzó los 36,58, y del líder, Alphonso Davies, del Bayern de Múnich, que llegó a los 36,7.

El francés sabe aprovechar esa baza. A veces despliega su potencia con tal explosividad y dinamismo que casi ningún rival consigue escaparse de él. A menudo ha sido el único hombre del Dortmund que quedaba atrás para defender. Ya hay numerosas jugadas en las que Gadou, con un esprint, alcanzó y frenó a un adversario que se dirigía solo hacia la portería.

También mejora cada vez más con el balón. Gadou es el tipo de jugador al que le gusta avanzar con la pelota hacia el centro del campo y el último tercio para generar superioridad numérica. Al principio no siempre encontraba el equilibrio adecuado y, en ocasiones, sus pases eran descuidados. Pero ahora encuentra con más frecuencia espacios para pasar el balón y hacer participar a sus compañeros. Gadou figura entre los mejores jugadores de la Bundesliga tanto en pases que rompen líneas como en entradas y recuperaciones.

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Kovac, sobre Joane Gadou: «No está al nivel que me gustaría»

Preguntado por su evolución positiva con el balón en los pies, el director deportivo Ole Book dijo el sábado: «Totalmente. Creo que sus últimas semanas han sido realmente muy buenas. Prácticamente mejora un aspecto cada semana. El cuerpo técnico trabaja con él de manera realmente muy, muy meticulosa. Hay reuniones y análisis constantemente. Creo que sus progresos se aprecian de una semana a otra».

Se dice que el entrenador Niko Kovac trabaja de forma individual y específica con Gadou. Según se comenta, ese entrenamiento individual abarca su colocación y su juego de cabeza. Precisamente en el juego aéreo todavía tiene margen de mejora en el aspecto técnico. Hasta ahora, Gadou prácticamente nunca ha tenido una intervención decisiva en las jugadas a balón parado en ataque, lo que deja, naturalmente, mucho potencial sin explotar en el jugador más alto de la plantilla.

Kovac también le exige (aún) más en el aspecto físico, como reveló recientemente: «Joane ha evolucionado muy bien, está progresando mucho. Con él pasa lo mismo que con todos los demás jugadores que llegan aquí jóvenes: necesitan tiempo para desarrollarse, también físicamente. Va por buen camino, está a buen nivel, pero no al nivel que me gustaría».

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Joane Gadou firma una actuación sobresaliente contra el Bayern

Hasta ahora, Gadou está soportando bien el ritmo de competición, con partidos entre semana de forma constante, al que no estaba tan acostumbrado en Salzburgo. Ya ha disputado 13 de los 14 partidos oficiales. Fue titular en once de ellos y jugó los 90 minutos completos en nueve.

El fin de semana, en Múnich, jugó 87 minutos y vio desde el banquillo el empate tardío de Fabio Silva, que llegó dos minutos después. Antes, en el sorprendente papel de lateral derecho en una defensa de cuatro, había dejado una impresión excelente. Y eso, cabe subrayarlo, en su primer gran partido en Múnich.

Cinco entradas, nueve recuperaciones, tres despejes, ocho duelos ganados y dos regates completados de dos intentados: son cifras sobresalientes. Sobre todo gracias a la velocidad de Gadou y a su fortaleza en los duelos, el Dortmund pudo adelantar mucho más la línea defensiva y presionar al Bayern en zonas más avanzadas.

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El nuevo fichaje del BVB, Joane Gadou, «tiene unas posibilidades increíbles»

«Tiene unas posibilidades increíbles: en lo físico, en defensa, en los duelos», afirmó Book. «Si todo eso se conjuga, nos dará muchas alegrías en el futuro». Si Gadou se hace aún más fuerte físicamente y consolida sus progresos, especialmente si mantiene el ritmo al que está mejorando, las preguntas sobre su futuro podrían cobrar urgencia antes de lo que se piensa ahora.

El jugador, que ha sido internacional sub-21 en dos ocasiones, ha firmado con el BVB hasta 2031. Es evidente que, por sus cualidades, encajaría perfectamente en la Premier League. Probablemente no pasará mucho tiempo antes de que el nombre de Gadou aparezca por primera vez entre los rumores del fútbol inglés.

El verano pasado hubo numerosas especulaciones sobre una posible salida de Felix Nmecha, actualmente en baja forma, considerado el próximo jugador por el que el club de Westfalia podría ingresar 100 millones de euros. Sin embargo, si Gadou sigue así, algún día podría haber una reñida competencia entre ambos.

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