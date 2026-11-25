Compartir Sigue a GOAL en Google

Niko Kovac, entrenador del Borussia Dortmund, cuestionó que el VAR no revisara una mano de Viktor Gyokeres en la segunda parte del empate 1-1 de su equipo ante el Arsenal en la Champions League. Pese a lamentar el penalti no señalado y un gol anulado a Jobe Bellingham, Kovac valoró el punto conseguido en el Emirates Stadium.

Anuncios

El Dortmund suma un valioso punto ante el Arsenal

El Dortmund se marchó del Emirates Stadium con un trabajado punto tras empatar 1-1 con el Arsenal en la fase liga de la Champions League. El equipo de la Bundesliga mostró resistencia a domicilio para mantener bien encaminada su campaña europea.

Gyokeres adelantó pronto al Arsenal con un gol para los locales a los diez minutos. Sin embargo, el Dortmund no cedió ante la presión y siguió en el partido. Maximilian Beier marcó en el minuto 55 para igualar el marcador y asegurar un punto para el equipo de Kovac.

Kovac cuestiona al VAR por la mano de Gyokeres

El Dortmund consideró que podría haberse llevado aún más del Emirates Stadium tras una polémica acción en el área del Arsenal durante la segunda parte. Un córner del Dortmund golpeó en el brazo de Gyökeres, y el delantero del Arsenal tuvo la fortuna de que no se señalara penalti. Tras el partido, Kovac expresó su frustración porque el VAR optó por no revisar la jugada.

«Pensé que el VAR debería haber revisado la mano. Merecía la pena comprobarla», dijo Kovac, según recoge ESPN. «Están intentando intervenir menos en las decisiones tomadas sobre el terreno de juego, pero eso no significa que no debas intervenir cuando corresponde».

Anuncios Anuncios

Gol anulado a Bellingham y una clasificación cada vez más ajustada

Aunque el Arsenal realizó la mayoría de los disparos del partido, el Dortmund también generó peligro. Jobe Bellingham llegó a marcar para los visitantes, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Pese a esos momentos frustrantes, Kovac se mostró pragmático sobre el resultado final.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

«No voy a lamentarme por ello. Las cosas son como son. Hemos conseguido un punto», afirmó. «Es un punto muy importante a domicilio contra el Arsenal, muy importante para todos nosotros: nuestra afición, nuestro equipo y el club».

El empate deja al Dortmund séptimo en la fase liga de la Champions League, con diez puntos en cinco partidos, a cinco del líder, el Real Madrid. El Arsenal ocupa la quinta plaza, dos puestos por encima, con 11 puntos.

Anuncios

Dos grandes duelos de liga esperan a ambos equipos

Los dos clubes vuelven ahora a centrarse en sus competiciones nacionales, con importantes partidos de liga a la vista. El Dortmund de Kovac afrontará una exigente prueba en la Bundesliga en su próximo encuentro contra el Bayer Leverkusen. El Arsenal, por su parte, no tiene tiempo para lamentar los puntos perdidos en Europa, ya que se prepara para medirse al Manchester City en la Premier League.