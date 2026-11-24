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Niko Kovac, entrenador del Borussia Dortmund, ha lanzado un mensaje al Arsenal antes de su esperado duelo de Champions League: asegura que su equipo tiene calidad para sorprender al líder de la Premier League. El choque en el Emirates Stadium enfrenta a los actuales líderes de Alemania e Inglaterra en una prueba de su nivel europeo.

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Kovac espera con ganas la gran prueba europea

El duelo táctico en el norte de Londres enfrenta a dos de los equipos en mejor forma del continente. El conjunto alemán ocupa actualmente el duodécimo puesto de la clasificación de la Champions League, con nueve puntos. Está bien situado, pero quiere ascender hasta las plazas de clasificación directa. Una victoria en el Emirates supondría toda una declaración de intenciones para un club que busca trasladar su dominio nacional a Europa. Pese a la dificultad de medirse al vigente campeón de Inglaterra en su estadio, la reputación del Arsenal no intimida a Kovac.

El entrenador del Dortmund destacó la confianza de su plantilla. «Por supuesto, somos muy conscientes de lo difícil que será. Pero nosotros también somos un equipo al que cuesta enfrentarse y tendremos nuestras ocasiones. Tenemos calidad para llevarnos lo que queremos, es decir, puntos. Para lograrlo, tendremos que jugar nuestro mejor partido, tanto con balón como sin él, porque el Arsenal tiene jugadores realmente buenos», afirmó Kovac.

Cómo superar la defensa del Arsenal

Kovac sabe lo difícil que será superar la solidez defensiva del Arsenal. El equipo londinense tiene la mejor defensa de la competición, con solo tres goles encajados en cuatro partidos. Sin embargo, el técnico del Dortmund cree que sus atacantes tienen talento suficiente para marcar y considera improbable un empate sin goles, dada la calidad ofensiva de ambas plantillas.

«El Arsenal es un equipo muy, muy bueno. Si ganas la liga inglesa con todos esos grandes jugadores, está claro que eres capaz de hacer cosas importantes. ¡Y el Arsenal es capaz de muchísimo! Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre la disciplina defensiva y el control del partido con el balón. No creo que acabe 0-0, porque ambos equipos tienen calidad suficiente para marcar y crear ocasiones», añadió Kovac.

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Dos regresos tras lesión para el Dortmund

Las opciones del Dortmund se han visto reforzadas considerablemente por el regreso de Serhou Guirassy y Carney Chukwuemeka. Ambos participaron el lunes en el último entrenamiento, celebrado en las instalaciones de Brackel, antes de que la plantilla partiera del aeropuerto de Dortmund. Recuperados de sus lesiones musculares, ofrecen a Kovac alternativas importantes en un partido en el que la profundidad de la plantilla será esencial. Aunque el capitán Emre Can sigue de baja por lesión, ha viajado con la expedición de 24 jugadores para aportar liderazgo desde la banda.

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El entrenador confirmó que ambos están disponibles, pero no desveló si formarán parte del once inicial. «Están listos para el partido de mañana, por eso están en la convocatoria. Sin duda, pueden jugar. Mañana veremos si lo hacen desde el principio o más adelante», explicó.

Los precedentes recientes favorecen al Dortmund

Aunque el último enfrentamiento oficial entre estos dos equipos en la Champions League tuvo lugar hace doce años, el recuerdo de su duelo de pretemporada sigue reciente. El Dortmund venció al Arsenal por 3-2 en agosto, en un partido en el que marcó Ethan Nwaneri, que desde entonces se ha marchado cedido al Westfalenstadion. Ese resultado supone un impulso anímico para los hombres de Kovac y demuestra que pueden competir de tú a tú con las estrellas de Arteta en el propio estadio del Arsenal.