Mientras los aficionados al fútbol esperan el Mundial 2026, Nike quiere dominar el campo y la cultura.

Se trata de la colección Nike X2, un proyecto cápsula multinacional que cruza la alta costura, la ropa urbana y la esencia del fútbol.

Para ello se ha asociado con siete federaciones, siete creadores globales y siete organizaciones juveniles. El resultado es una serie de camisetas de prepartido, prendas y calzado de estilo de vida rediseñados, entre ellos una edición especial de la clásica bota Nike Cryoshot.

Nike x Palace

Para Inglaterra, Palace Skateboards reinterpreta la cruz de San Jorge con una camiseta ajustada y transpirable que lleva el logotipo conjunto en el pecho. El diseño, a la vez nostálgico y moderno, es perfecto para el pub o la fan zone. Esta parte del proyecto se desarrolla junto a Football Beyond Borders, organización que usa el fútbol para promover la educación entre los jóvenes.

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Para Francia, Jacquemus lleva la alta costura al campo. Simon Porte Jacquemus mezcla la esencia francesa y el lujo atemporal con rayas elegantes y una nueva versión de la tricolor. Es artesanía vintage pensada para el partido, pero lista para las pasarelas. Nike y Jacquemus apoyan a Sport dans la Ville, principal ONG francesa que usa el deporte para ayudar a jóvenes desfavorecidos.

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Para Estados Unidos, el ArchivoVirgil Abloh rinde homenaje al legado del diseñador y a su pasión por el fútbol con una cápsula que evoca la estética del Mundial de 1994 y apoya a Coalitions for Sport Equity.

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La marca NOCTA de Drake lidera la propuesta para Canadá con siluetas clásicas, símbolos nacionales y un diseño que refleja la creciente cultura futbolística del país. El resultado es práctico, elegante y fiel a la identidad de la época dorada del fútbol canadiense. Esta parte de la colección X2 apoya a Canadian Women & Sport, organización que promueve la igualdad de género y más oportunidades para que las jóvenes jueguen al fútbol.

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Patta, pioneros de la moda urbana, han dado un toque vibrante a la icónica Oranje. El león de la KNVB se combina con colgantes que representan la diversidad de la selección neerlandesa, celebrando la fuerza multicultural del fútbol moderno. Esta colaboración apoya a Favela Street, organización que usa el fútbol callejero para empoderar a jóvenes.

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En Asia oriental, la colaboración Corea del Sur x PEACEMINUSONE subvierte el streetwear con maestría. En colaboración con la superestrella del K-pop G-Dragon, la colección «Tigers of Asia» une rendimiento deportivo y estética laboral coreana, y apoya a We Meet Up, organización que crea espacios seguros para la juventud.

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Aunque Nigeria no estará en el Mundial, pocas selecciones generan tanto entusiasmo como las Súper Águilas, y la colaboración con Slawn promete ser el lanzamiento más alocado del verano. Nike confía la dirección creativa al artista nigeriano afincado en Londres Olaolu Slawn, conocido por su estilo grafiti caótico y provocador. La colección apoya a la Bravehearts Ladies Foundation, que empodera y protege a jóvenes mujeres mediante el deporte.

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En la línea X2, Nike rescata sus icónicas botas Cryoshot y las adapta al día a día. Desde las Cryoshot Mercurial Vapour R9 x Países Bajos x Patta hasta las Cryoshot Zoom M9 x EE. UU. x V.A.A., todas lucen suelas transparentes para llevar el estilo de las canchas a la calle.

Disponible en la colección Nike X2.

Para los aficionados que quieran hacerse con un pedazo de la historia del fútbol, el calendario de lanzamientos es claro: primero, lanzamiento a través de los colaboradores individuales y las federaciones el 11 dejunio; luego, lanzamiento selecto en Dover Street Market el 13 de junio.

El lanzamiento global llegará a la app Nike SNKRS y a tiendas seleccionadas el 16 de junio.



