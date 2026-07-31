Nijhuis señala al seleccionador ideal para la selección neerlandesa

Bas Nijhuis aboga por Louis van Gaal como nuevo seleccionador de la selección neerlandesa. El técnico, de 74 años, ya estuvo vinculado en tres etapas anteriores a Países Bajos y llevó a la selección a unos cuartos de final y una semifinal de un Mundial.

Arne Slot no ve con buenos ojos el cargo de seleccionador, como quedó claro el jueves. El exentrenador de, entre otros, Feyenoord y Liverpool se centra por ahora en el fútbol de clubes.

Nijhuis señala en De Oranjezomer a Van Gaal como sucesor de Ronald Koeman. ''Yo soy un gran admirador suyo. Me parecería fantástico que Louis van Gaal regresara. Soy muy admirador de él como persona y como entrenador. Me encantaría. Pero probablemente no va a pasar''.

Según se informa, Slot quería firmar hasta la Eurocopa de 2028 inclusive. Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, veía con mejores ojos una colaboración hasta 2030. En el programa de entrevistas se señala la duración del contrato como motivo de la decisión de Slot de descartar a la selección neerlandesa.

''También se dice y se escribe muchísimo. ¿Quién dice que eso sea correcto?'', se pregunta Nijhuis en voz alta. ''Pero creo que simplemente es demasiado pronto para Slot, la selección neerlandesa''.

La vacante en la selección neerlandesa está abierta desde finales de junio. Koeman dimitió poco después de la eliminación en el Mundial, en dieciseisavos de final contra Marruecos en la tanda de penaltis.

Se espera que la KNVB nombre a un nuevo seleccionador a corto plazo. Michael Reiziger, entrenador de Jong Oranje, parece ser un candidato serio para dar el salto.