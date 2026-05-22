Bas Nijhuis habló en «Vandaag Inside» sobre Rob Dieperink y la KNVB. El árbitro fue detenido en Londres tras el Crystal Palace-Fiorentina (3-0).

Fue arrestado como sospechoso de tres delitos, incluido el abuso sexual de un menor. Sin embargo, la policía londinense desestimó todos los cargos por falta de pruebas.

Nijhuis explica: «Se armó un revuelo en De Telegraaf porque fue detenido como sospechoso de agredir sexualmente a un chico de diecisiete años. La noticia salió en The Sun, luego la recogió De Telegraaf y se convirtió en un escándalo».

Al final, no se pudo demostrar nada. «La KNVB hizo bien en ser transparente con De Telegraaf, porque ellos querían poner titulares muy diferentes».

El jefe de árbitros, Raymond van Meenen, invitó al periódico a conocer los hechos desde el 9 de abril, y eso calmó la situación.

Johan Derksen cree que el árbitro sufrirá mucho por las acusaciones. «Esa es la cuestión ahora. La FIFA ha dicho que no irá al Mundial. Eso fue una decepción para él. Pero la FIFA, naturalmente, quiere árbitros de conducta intachable. Es un tema muy delicado», concluye Nijhuis.

Nijhuis espera que la UEFA vuelva a designar a Dieperink para la Liga de Campeones y cree que, antes de sancionar, debe probarse que el árbitro falló. «Tu única ventaja es que nunca te meterías con chavales de diecisiete años», bromea Derksen, y Nijhuis responde con una risa.