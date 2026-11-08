Nigeria hace historia y Marruecos envía un mensaje contundente antes del Mundial 2030

Marruecos continuó poniendo a prueba sus capacidades organizativas y su infraestructura deportiva y logística, a través de la celebración de la Copa del Mundo Femenina Sub-17, cuya competición concluyó en la capital, Rabat, con la coronación de Nigeria como campeona por primera vez en su historia, tras su victoria sobre Japón por 2-1, en un torneo que representó una nueva etapa dentro de los preparativos del Reino para albergar el Mundial 2030 en colaboración con España y Portugal.

El diario español "Sport" señaló que la importancia del torneo no se limitó a la competición deportiva, sino que brindó a Marruecos una oportunidad adicional para probar sus instalaciones, sus mecanismos de organización, la gestión de las delegaciones y las operaciones logísticas, en el marco del plan de preparación para albergar el evento futbolístico mundial de 2030, especialmente porque el Reino obtuvo el derecho de organizar 5 ediciones consecutivas del torneo durante el periodo comprendido entre 2025 y 2029.

La final, que se disputó el sábado en Rabat, vio la superioridad de la selección nigeriana con dos goles marcados por Owoo Bashiru en el minuto 39 y Oluwabobi Omojiako en el minuto 47, antes de que Fuki Ito recortara distancias para Japón en el minuto 80, sin lograr alcanzar el empate.

Omojiako, autora del segundo gol, recibió el premio a la mejor jugadora del torneo, mientras que la selección nigeriana hizo historia al convertirse en la primera selección africana en coronarse campeona de una Copa del Mundo Femenina en cualquiera de sus niveles.

Próximos partidos MAR Africa Cup of Nations Qualification 15:00 NER

En el torneo participaron 24 países y se disputaron 52 partidos, lo que otorgó a Marruecos una nueva experiencia organizativa, al ser el primer país africano en albergar la Copa del Mundo Femenina Sub-17, dentro del plan de la Federación Internacional de Fútbol de celebrar el torneo anualmente en el Reino hasta el año 2029.

El complejo Mohamed VI, en el corazón de la experiencia organizativa

Marruecos adoptó un modelo organizativo basado en concentrar los partidos, las instalaciones y los servicios en el complejo futbolístico Mohamed VI, cerca de Rabat, que cuenta con campos de entrenamiento, instalaciones de alojamiento, servicios médicos y espacios destinados a la preparación de los equipos, lo que ayudó a reducir los desplazamientos de las selecciones y a facilitar la gestión de los aspectos logísticos del torneo.

Estaba previsto que la final se disputara en el estadio Príncipe Moulay El Hassan, antes de que la Federación Internacional de Fútbol anunciara, el 28 de octubre, su traslado al complejo Mohamed VI, para mantener la fase final de la competición en un único emplazamiento.

Este modelo refleja la apuesta de Marruecos por aprovechar sus instalaciones deportivas en la celebración de torneos internacionales, mediante la oferta de instalaciones integrales que combinan alojamiento, entrenamiento y servicios médicos y organizativos, lo que refuerza su capacidad para recibir selecciones y delegaciones deportivas.

Las inversiones en infraestructura respaldan las aspiraciones de 2030

Los preparativos marroquíes se apoyan en inversiones que comenzaron años antes de que el Reino obtuviera el honor de albergar el Mundial 2030, y el complejo futbolístico Mohamed VI, inaugurado en diciembre de 2019, encabeza estos proyectos, ya que se extiende sobre una superficie cercana a las 29 hectáreas y el coste de su construcción ascendió a unos 90 millones de dólares.

El sistema deportivo marroquí incluye una red de estadios, centros de entrenamiento, hoteles e instalaciones médicas y académicas, en el marco de una estrategia que tiene como objetivo desarrollar el fútbol y reforzar la capacidad del país para acoger a equipos, clubes y torneos internacionales.

Estas inversiones coinciden con la evolución de los resultados deportivos de las selecciones marroquíes, después de que la selección absoluta alcanzara las semifinales del Mundial 2022 en Catar, convirtiéndose en la primera selección africana en lograr este hito, además de la coronación de la selección juvenil en la Copa del Mundo Sub-20 en 2025.

5 ediciones consecutivas como preparación para el gran examen

La celebración por parte de Marruecos de 5 ediciones consecutivas de la Copa del Mundo Femenina Sub-17, durante el periodo comprendido entre 2025 y 2029, adquiere una importancia que va más allá de la organización de un torneo anual, ya que brinda al Reino una oportunidad recurrente para evaluar sus capacidades y mejorar los procedimientos de alojamiento, transporte, seguridad, recepción de delegaciones, coordinación de las instalaciones y gestión de los partidos.

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, elogió en varias ocasiones las capacidades de Marruecos para organizar grandes eventos deportivos, felicitó a Nigeria por su coronación histórica y expresó su reconocimiento al país anfitrión tras la final.

La organización del Mundial 2030 representa un desafío mucho mayor, dado el volumen de aficionados, selecciones y estadios, además de la complejidad de los desplazamientos entre los tres países anfitriones, pero Marruecos sigue aprovechando los torneos internacionales, especialmente las competiciones de categorías inferiores, para adquirir experiencia y poner a prueba la preparación de sus instalaciones y sus mecanismos de trabajo.

Así, la coronación de Nigeria como campeona no fue el único acontecimiento más destacado al término del torneo, sino que Marruecos también salió con nuevas ganancias organizativas que refuerzan sus esfuerzos por acondicionar su infraestructura y pulir su experiencia antes de albergar el Mundial 2030.