Nidelson Silva de Mello: “El jugador salvadoreño es disciplinado, creo que no”

El brasileño, nacionalizado salvadoreño, habló de cómo se maneja el futbolista del país centroamericano.

Nidelson Silva de Mello, "Nenei", fue uno de los jugadores que se nacionalizaron para las eliminatorias de 1998, en esa época, Milovan Djoric era el técnico de la Selección Nacional de El Salvador y estuvo cerca de clasificar.

En el programa Güiri Güiri, se le consultó a "Nenei" cómo fue su experiencia con los futbolistas salvadoreños: “Al respecto de si el jugador salvadoreño es disciplinado, creo que no, pero creo que el jugador salvadoreño está mal educado futbolísticamente hablando, pero para que usted eduque a un jugador ya sea de cualquier país, usted tiene que darle las condiciones necesarias para practicar al fútbol”.

“Me quedé asustado porque todavía nos cambiamos de ropa debajo de un palo de mango, había canchas que no tenían camerino, nosotros nos cambiábamos en el bus, entonces eso no le trae nada bueno al jugador, no le da una capacidad adecuada para jugar al fútbol”, agregó el delantero que pasó por varios equipos en El Salvador.