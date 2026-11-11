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Nicolo Zaniolo se ha pronunciado sobre su inesperada salida de la concentración de la selección italiana y ha admitido que marcharse fue una decisión dolorosa. El centrocampista del Udinese había sido incluido en la última convocatoria de Roberto Mancini antes de decidir retirarse a principios de esta semana.

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La actualidad de la selección italiana ha estado marcada por las dudas sobre la situación de Nicolo Zaniolo después de que el mediapunta del Udinese abandonara repentinamente la concentración en Coverciano. Zaniolo había sido uno de los nombres más destacados de las últimas convocatorias de Roberto Mancini, pero su estancia con el equipo terminó de forma anticipada el martes. El exjugador de la Roma ha recurrido a las redes sociales para aclarar que su marcha se debió a motivos personales, y no a ningún conflicto interno ni lesión, con lo que ha tratado de poner fin a los rumores que habían empezado a circular en los medios italianos.

En un mensaje dirigido a sus seguidores en Instagram, Zaniolo dejó patente lo difícil que fue tomar la decisión y reconoció que separarse de sus compañeros no resultó nada sencillo. El futbolista, de 25 años, reiteró su compromiso con la selección pese a su ausencia actual y dejó claro que quiere volver en cuanto sus circunstancias personales se lo permitan. Subrayó que vestir la emblemática camiseta azul sigue siendo su gran ambición, aunque ahora deba apartarse para atender asuntos ajenos al fútbol.

«Dejar Coverciano no fue fácil, pero tomé esta decisión estrictamente por motivos personales», escribió Zaniolo en una historia publicada en su perfil de Instagram el martes por la noche. El centrocampista también expresó su agradecimiento al cuerpo técnico por el apoyo recibido durante este periodo. «Vestir la camiseta de Italia siempre es motivo de orgullo. Quiero dar las gracias al entrenador, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su apoyo», añadió, según informó Football Italia.

Una petición de privacidad ante las especulaciones

La marcha de Zaniolo desató de inmediato el debate en Italia. Aficionados y analistas intentaron averiguar por qué uno de los atacantes con más talento del país abandonaba la concentración en pleno parón internacional. Consciente de que las especulaciones iban en aumento, el jugador del Udinese aprovechó su comunicado para pedir que se respetara su vida privada. Instó al público a no dar crédito a historias inventadas ni a versiones de los hechos que no reflejan su situación actual.

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«Solo pido que se respete mi vida privada y que no se dé crédito a reconstrucciones de los hechos que no tienen nada que ver conmigo», afirmó Zaniolo con rotundidad. «Esta camiseta significa mucho para mí y seguiré trabajando duro cada día para ganarme la oportunidad de volver a vestirla». Con estas palabras, Zaniolo parece decidido a evitar el revuelo mediático que en ocasiones lo ha acompañado a lo largo de su carrera, especialmente durante sus sonados pasos por la Roma, el Galatasaray, el Aston Villa y, ahora, el Udinese.

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En busca de continuidad con Italia

El momento de esta baja resulta especialmente frustrante tanto para el jugador como para el seleccionador, ya que Roberto Mancini ha seguido siendo un firme defensor de Zaniolo desde su regreso al banquillo de Italia. Mancini fue el entrenador que le dio su primera internacionalidad absoluta antes incluso de que el futbolista debutara como profesional con la Roma, y ha convocado al centrocampista en las dos listas anunciadas desde su regreso al cargo de seleccionador.

Zaniolo lleva más de dos años sin jugar con Italia, un dato que pone de relieve lo irregular que ha sido su trayectoria internacional. Una lesión ya le había impedido participar en la primera concentración de Mancini tras su regreso, y esta nueva baja por motivos personales retrasa aún más su objetivo de recuperar un puesto habitual en el once titular. Pese a estos contratiempos, su talento sigue fuera de toda duda y Mancini parece dispuesto a esperar a que Zaniolo encuentre la estabilidad necesaria para volver a contribuir al máximo nivel.

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La atención vuelve a centrarse en el Udinese

Por ahora, Zaniolo se centrará en sus compromisos con el club y en resolver los asuntos personales que lo llevaron a abandonar la concentración. Su fichaje por el Udinese en verano se consideró una oportunidad para recuperar su prestigio en la Serie A y encontrar la regularidad que en su día lo convirtió en el joven talento más prometedor del fútbol europeo.

La selección italiana afrontará sus próximos partidos sin la creatividad del futbolista formado en la cantera del Inter de Milán. Mientras tanto, Zaniolo trabajará lejos de los focos para asegurarse de estar preparado mental y físicamente la próxima vez que se reúna la selección italiana. Su comunicado recuerda que detrás del fútbol profesional hay personas que, como él, deben compaginar la intensa presión de representar a su país con los desafíos de su vida privada.