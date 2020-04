Nicolás Martínez sufre el encierro lejos de sus familiares

El futbolista paraguayo que juega en Guatemala habló de las dificultades de estar en cuarentena, a muchos kilómetros de los seres queridos.

Nicolás Martínez es uno de los tantos jugadores guaraníes que cumplen con el aislamiento social que exige la pandemia por el coronavirus.

"Estar lejos de tu país hace todo más difícil. Estamos solos y no podemos tener contacto con la familia", se lamentó el ex-jugador de Olimpia.

"Es una situación muy preocupante, esto va evolucionando y creciendo, pero aquí el presidente tomó las medidas muy rápido, para tener todo controlado", comentó Martínez en una entrevista concedida a la AM780 de Asunción, este lunes.

Martínez, de 31 años, brindó detalles de las acciones sanitarias que se tomaron en el país donde presta servicios, desde principios de año.

"Se tiene que reanudar las actividades el 1 de mayo y el 9 tendría que volver el fútbol, si es que hay una mejoría. Si esto empeora no va a continuar, estamos en la incertidumbre de lo que va a pasar. Hubo una reunión entre los directivos de los clubes y la Liga y decidieron no terminar el torneo y no proclamar un campeón, en algún momento se tendrá que reanudar", indicó el mediocampista y capitán del Deportivo Municipal.