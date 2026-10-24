Compartir Sigue a GOAL en Google

Nicolas Jackson se tomó la revancha perfecta ante su antiguo entrenador con un soberbio doblete, mientras el Aston Villa puso fin al impecable inicio del Manchester City en la Premier League. El equipo de Unai Emery logró una sorprendente victoria por 2-1 el sábado e hizo correr a Enzo Maresca la misma suerte que a Pep Guardiola en la última jornada de la pasada temporada.

Anuncios

El Aston Villa vuelve a atormentar al Manchester City

El Aston Villa se ha convertido en una pesadilla recurrente para el Manchester City. La emocionante victoria por 2-1 del club de Birmingham en casa cortó la racha de siete triunfos consecutivos de los visitantes y puso fin a su pleno de victorias en los primeros partidos de la temporada en la Premier League.

El equipo de Emery ha dejado huella en dos etapas distintas del Etihad. Esta fue la primera derrota liguera de la era Maresca, mientras que el legendario mandato de Guardiola terminó con una derrota por 2-1 ante el Aston Villa en la última jornada de la temporada pasada.





Jackson se toma la revancha

El partido fue de Jackson. Maresca había relegado al delantero senegalés en el Chelsea tras la llegada de Liam Delap, pero demostró su valía en Villa Park con una actuación de gran eficacia: marcó dos goles con sus dos únicos tiros a puerta.

También ganó todos sus duelos aéreos, completó dos regates y provocó tres faltas. Jackson está brillando como sustituto de Ollie Watkins a las órdenes de Emery, quien le dio su primera oportunidad en el primer equipo del Villarreal, y ya suma seis goles en sus últimos seis partidos.





Anuncios Anuncios

Emery convierte Villa Park en un fortín

El resultado confirma el fortín que Emery ha construido en las Midlands. El Aston Villa ha ganado sus últimos cuatro partidos de liga en casa contra el Manchester City y no ha perdido ninguno de sus cuatro últimos encuentros como local ante los líderes de la liga.

El gol del empate de Erling Haaland solo dio un breve respiro al Manchester City, ya que los locales se mantuvieron firmes. Esa resistencia refleja el buen momento general del Aston Villa, que ha comenzado su campaña en la Champions League con nueve puntos de nueve posibles.

¿Qué viene ahora?

El Aston Villa intentará aprovechar este impulso cuando se enfrente al Bournemouth en la Copa de la Liga inglesa, antes de medirse al Fulham en la Premier League. El Manchester City, que sigue líder con 21 puntos pese a la derrota, se prepara ahora para dos partidos contra el Brighton: se enfrentará a él en la copa el miércoles y volverá a hacerlo en la liga el sábado.