Nicolás Castillo tuvo un triunfal regreso con el América: anotó al primer minuto y se lo dedicó a Chile

El ariete volvió a disputar un duelo oficial después de estar casi 3 meses fuera por lesión. Lo festejó con la bandera del país que vive una crisis.

Después de estar casi 3 meses fuera de las canchas, tras sufrir una fractura de peroné en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2019, Nicolás Castillo reapareció en América con un gol. El delantero chileno anotó el tanto con el que su equipo se adelantó frente al .

El formado en , que no veía acción desde el pasado 3 de agosto, ingresó a los 63’ -en reemplazo de Richard Sánchez- y 55 segundos después se inscribió en el marcador, con una oportuna aparición por el segundo palo, luego de una gran jugada de Henry Martín.

Durante el festejo, el nacido en Renca fue a buscar a las tribunas una bandera de como muestra de solidaridad por el conflicto social que atraviesa su país natal. Fue amonestado.

Así lo explicó en zona mixta del Estadio Azteca: "Este fue un mensaje de apoyo para la gente de Chile que está luchando por sus derechos", indicó.

"La gente se ha visto un poco afectada por cómo está trabajando el gobierno. Es un mensaje de apoyo, es la única forma de la que podemos aportar nosotros. Le envío mucha fuerza al país", agregó.

Ante la consulta si el festejo le podría traer alguna sanción económica por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el valor nacional respondió: "Me da lo mismo. Lo haría diez veces".

Respecto a su regreso goleador, el ex Pumas sostuvo que "la verdad que me sentí muy cómodo, un poco me pesó el ahogo porque hacía tiempo que no jugaba un partido, pero contento por el resultado, porque el equipo se está acoplando mucho mejor, era importante ganar ante un rival muy difícil que nos cerró los espacios y para estar lo más alto arriba en la tabla", dijo.

"Lo único que quería era que ganara el equipo, se me dio el gol casi al minuto y feliz, una alegría inmensa después de tanto sacrificio, que la familia siempre estuvo presente, mi madre, es para ellos, para el cuerpo técnico, mis compañeros y esa era mi meta, volver lo antes posible".