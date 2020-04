Nicolás Castillo revela el infierno que vivió tras la trombosis: "Estaba muerto, me salvaron la vida"

El atacante del América contó detalles de su recuperación tras someterse a tres operaciones. "No sentía la pierna, sentía que me iba a explotar".

Nicolás Castillo habló por primera vez de lo que fue su momento más crítico luego de las complicaciones que sufrió en su operación en el recto femoral de la pierna derecha, la que derivó en una trombosis a principios de este 2020. El delantero del América participó en un Live de Instagram que realizó su exclub, , y desde ahí relató el infierno que vivió.

"Llevo de enero en cuarentena… ha sido difícil empezar este 2020, de la clínica, de allá para acá, desde el 28 de enero que no salgo de casa, casi dos meses, fui a operarme por una lesión del cuádriceps, que por querer jugar con molestias se me cortó. Se decidió operar junto con los doctores y el cuerpo técnico porque no aguantaba el dolor. No estaba bien en lo físico. No daba más. Era pasar cuatro meses o esperar a que se regenerara solo", partió contando el formado en la UC.

En la misma línea, recordó que: "No me acuerdo mucho, pero estaba en el post operatorio y en ese momento me empezó a dar la trombosis. Sentía que me iba a explotar la pierna derecha, no me podía mover. Llegó una doctora que me salvó la vida, siempre se lo digo, sacó a toda la gente que estaba en la pieza y dijo 'hay que operar'", indicó.

Nicolás Castillo muestra avances en su rehabilitación

Después de aquel procedimiento, el campéon de América con la Selección chilena inició la recuperación. Sin embargo, volvió a ser internado luego de sufrir un sangrado en su herida quirúrgica.

"En mi casa estuve tres días. Recuerdo que estaba en mi cama, me quise mover y no podía hacer nada, estaba tieso. Me quise mover, tratar de levantarme y me vuelve a sangrar de la nada. Tengo una cicatriz de 20 puntos en la ingle. Dormía, comía, dormía, comía. Y estaba con oxígeno. Me vino un nuevo sangrado y me operan por tercera vez…", confiesa.

"Ahí fue donde la vi negra… iba perdiendo sangre en un trayecto que te puedes demorar 40 minutos por el tráfico. En un momento vi todo blanco. Perdí casi tres litros de sangre. Ahí fue cuando el club pidió donantes de sangre… me lo contaron. Esa fue la cuarta vez que me abrieron la cicatriz. Me pincharon por todos lados", contó.

Por otra parte, reconoció que "lloraba por todo, me salvaron la vida. Estar en una camilla ya era un avance. Tenía mi pierna y lo demás no me importaba. Me ayudaron mucho los mensajes porque estaba mi familia y el apoyo del club y de la gente".

Finalmente, y respecto al tratamiento al que se somete, el exPumas sentenció: "El doctor del club viene todos los días, porque me tengo que medir la presión cada cinco horas. Además, tomar pastillas anticoagulantes y un remedio para las arterias", cerró.