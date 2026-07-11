Nico Williams: «Los golpes de la vida me han enseñado mucho... y he dado lo mejor de mí contra Bélgica»

Nico Williams, estrella de España, celebró la libertad y tranquilidad tras avanzar a semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Bélgica, y reconoció haber vivido un año duro.

Según recoge el diario español «Marca» a partir de las declaraciones de Nico Williams en la zona mixta tras el final del partido, el jugador habló de sus sentimientos y dijo: «Me siento libre. Los últimos tiempos, y este año en concreto, han sido un amargo sufrimiento para mí. Pero, en cualquier caso, creo que así es la vida: la vida te da golpes y tienes que volver a levantarte».

Y añadió: «Es una lección que he aprendido. Estoy muy contento de poder ayudar al equipo, eso es lo más importante para mí, y siempre mantendré esta sonrisa y mi actitud positiva».

Reconozco que he contado con el respaldo del grupo desde el primer momento, porque todos saben lo que he sufrido. Contra Uruguay viví un momento difícil, pero hoy he podido demostrar mi nivel». He vuelto, he jugado hoy y creo que he dado una de mis mejores versiones».

Y cerró: «También está mi familia, que siempre me empuja y me apoya con amor incondicional. Mi hermano, mis amigos y mi novia siempre están ahí. Es un orgullo estar aquí con su respaldo, y prefiero parar porque me emociono».