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Nico Williams sigue en el centro de los rumores de fichajes, con el Paris Saint-Germain supuestamente interesado en incorporarlo en enero. Sin embargo, el extremo del Athletic de Bilbao insiste en que solo piensa en el terreno de juego tras ser decisivo ante el Málaga.

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Williams responde al interés del PSG tras ser elegido mejor jugador

Williams fue el jugador más destacado en la trabajada victoria del Bilbao ante el Málaga, pero la conversación tras el partido pasó rápidamente a centrarse en su futuro a largo plazo en San Mamés. Ante las informaciones de Le Parisien que vinculan al extremo con el PSG como posible sustituto de los lesionados Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia, el futbolista de 24 años tuvo que responder a preguntas sobre su situación de cara al próximo mercado de enero .

El delantero, vinculado al club vasco hasta 2035 y con una cláusula de rescisión de aproximadamente 90 millones de euros, optó por esquivar los rumores. «No tengo ni idea de lo que pasa a mi alrededor, estoy centrado en los partidos y en el equipo. Quiero seguir mejorando, ganar confianza y hacer que el equipo gane», declaró Williams, según recoge Marca.

Elogios a Williams pese a los rumores de fichaje

Pese a los rumores sobre el mercado de fichajes, el entrenador Edin Terzic no tardó en elogiar la influencia de su estrella sobre el terreno de juego. Terzic reconoció que Williams tiene un talento único y puede decidir un partido en un instante, lo que lo convierte en un jugador con el que sus compañeros disfrutan jugando y al que temen los rivales. Su capacidad para encontrar espacios y aprovechar las debilidades defensivas fue la base del peligro ofensivo del Athletic durante todo el encuentro.

«Este es el Nico que todo el mundo conoce, al que todo el mundo quiere si está con el Athletic y al que todo el mundo odia si juega contra él porque es muy, muy difícil de defender», explicó Terzic. «Lo hizo realmente bien y me encanta que siempre lo encontremos en una posición en la que puede mostrar su talento. Ha recorrido un buen camino para progresar y alcanzar el estado de forma que necesita. Es importante para nosotros porque puede cambiar el partido en un segundo y por eso a todo el mundo le encanta jugar con Nico».

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Terzic critica el bajón de la segunda parte

Aunque Williams fue elegido mejor jugador del partido, Terzic no se sumó a las celebraciones tras el pitido final. El técnico alemán se mostró visiblemente molesto por la falta de precisión de su equipo al cerrar el partido, pese a haber sumado tres puntos cruciales y firmado una buena primera parte.

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«Vamos a ser muy sinceros porque solo la sinceridad y el trabajo duro te dan la sensación de mejorar, y tenemos que aprender de las dos partes para que la primera se convierta en nuestro estándar y la segunda sea algo que no queramos ver ni siquiera en los entrenamientos, cuando jugamos al fútbol cinco, cuando enfrentamos a veteranos y jóvenes o cuando trabajamos las jugadas a balón parado», señaló Terzic.

La mirada puesta en el mercado de invierno

Con el mercado de enero cada vez más cerca, el Bilbao vuelve a encontrarse en la conocida situación de tener que proteger a una de sus figuras del interés de la élite europea. Aunque la elevada cláusula de rescisión del jugador le ofrece cierta protección, el poder económico del PSG hace improbable que los rumores desaparezcan antes del cierre del mercado.

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Al margen de los incesantes rumores de fichajes, en Bilbao la atención sigue puesta en los compromisos inmediatos sobre el terreno de juego, mientras el Athletic se prepara para una complicada visita al Numancia en la Copa del Rey. Dada la especial importancia que siempre tiene la Copa en el País Vasco, el cuerpo técnico y la plantilla quieren dejar a un lado el ruido y concentrar sus energías en sacar adelante el partido.