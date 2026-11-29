Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Como ganó el gran duelo del fin de semana en la Serie A ante la Juventus. La Vieja Señora jugó casi todo el partido con un hombre menos tras la expulsión de Randal Kolo Muani y cayó por 3-0. Nico Paz y Anastasios Douvikas (2) marcaron en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Antes de que se cumplieran cinco minutos, Kolo Muani perdió los nervios. Álex Valle tiró con fuerza de la camiseta del francés, que se giró y le propinó un puñetazo en la cara al español.

El árbitro Maurizio Mariani mostró la tarjeta amarilla a Valle por sujetarle y expulsó a Kolo Muani con roja directa. Aun así, la Juventus compitió razonablemente bien durante mucho tiempo pese a estar en inferioridad numérica.

El Como sufrió las lesiones de Valle y Luis Milla y, además, se libró por poco cuando una vaselina de Andrea Cambiaso acabó encima de la portería en lugar de entrar.

Anuncios Anuncios

Poco antes del descanso llegó el 1-0, obra de Paz. El argentino sorprendió al portero Guglielmo Vicario al lanzar una falta directamente a puerta en vez de centrar. Vicario detuvo el balón, pero este ya había cruzado por poco la línea de gol: 1-0.

Related Topics

Ese gol en el tiempo añadido permitió al Como marcharse al descanso con muy buenas sensaciones. El equipo del exitoso técnico Cesc Fàbregas mejoró, además, en una segunda parte en la que presionó con frecuencia.

Pasada la hora de juego, Douvikas amplió la ventaja. El exdelantero del FC Utrecht estaba justo donde debía para desviar hacia la portería un disparo de Samuele Ricci que había cambiado de trayectoria.

Anuncios

En los minutos finales, la pareja formada por Paz y Douvikas volvió a aparecer. Paz elevó el balón por encima de su rival con su característica elegancia y lo cabeceó hacia Douvikas, cuya volea entró de maravilla por el palo largo: 3-0.

El Como asciende al cuarto puesto de la Serie A, a seis puntos del líder, la Lazio. La Juventus es solo séptima, por detrás del Frosinone, aunque todavía por delante del Nápoles, que tampoco atraviesa un buen momento y que horas antes no pasó del empate a cero en el campo del Sassuolo, decimoctavo clasificado.