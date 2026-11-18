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Sin el jugador del Inter Lautaro Martinez, ya recuperado de una lesión muscular, Argentina gana 7-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Nico Paz abre el marcador en el minuto 8 y, tras el segundo gol de Julian Alvarez en el 35, firma su doblete en el 38, antes de que el delantero del Atlético de Madrid haga lo propio con el 4-0 con el que los equipos se van al descanso.

Tras liderar al equipo en la primera parte, el mediapunta del Como es sustituido por Franco Mastantuono. Este marca enseguida, en el minuto 48, al aprovechar la segunda asistencia de Maximo Perrone y, tras el gol de Mac Allister en el 78, firma su doblete a dos minutos del 90, estableciendo el 7-0 definitivo.

El propio Mastantuono declaró tras el partido: «Siempre vengo a la selección con un entusiasmo sin igual. Llevar esta camiseta es la experiencia más grande y quiero aportar mi granito de arena para mejorar cada día. Estamos trabajando duro y con esta victoria cerramos un buen año».

Estas fueron las palabras de Nico Paz, autor de cinco goles en los últimos cinco amistosos que ha disputado con Argentina: «Representar a nuestro país es lo máximo, sobre todo en días como este, en los que recibimos tanto cariño de la gente. Creo que estoy mejorando y disfrutando en el campo, donde todo resulta más fácil gracias a la increíble calidad de mis compañeros. Para mí es fantástico poder jugar con ellos».

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El defensa del Parma, Mariano Troilo, que entró desde el banquillo por Lisandro Martinez a falta de media hora para el minuto 90, comenta su debut con la selección absoluta: «Estoy muy emocionado por mi debut. Llevar esta camiseta es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista. Soñaba con este momento desde que era niño. Doy las gracias a mi familia, que estará tan emocionada como yo. Siempre intento trabajar al máximo y sabía que, tarde o temprano, llegaría esta oportunidad».

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Emiliano Dibu Martinez ha igualado el récord de Sergio Romero como portero con más partidos sin encajar goles (47) en la historia de Argentina: «Queremos volver a conquistar el corazón de los aficionados. Personalmente he tenido que afrontar varias dificultades, la última de ellas una fractura de mandíbula. Tenía que volver a ponerme en forma porque mis compañeros me necesitan al cien por cien. Sabíamos que teníamos que dar algo más y queríamos ganar también sin Messi. A los chicos les encanta estar aquí y están totalmente comprometidos con la causa; se están adaptando paso a paso. 2026 sigue siendo un año positivo, hemos jugado la final del Mundial y estoy orgulloso de ello».

El seleccionador Lionel Scaloni declaró en rueda de prensa: «Algunos partidos del último Mundial permanecerán para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, como las épicas victorias ante Egipto e Inglaterra, que nos hicieron vivir sensaciones increíbles. Lo primero que me viene a la mente es la satisfacción por haber hecho un buen trabajo. Siempre hemos intentado estar a la altura de nuestro país».

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Scaloni no ha asignado el dorsal número 10, que quedó libre tras la despedida de Lionel Messi de la selección, como ya hizo en el anterior amistoso, perdido 2-1 ante el Uruguay del seleccionador Diego Forlan, que después también venció 5-0 a República Dominicana gracias a los goles de Rodrigo Aguirre (41'), Nicolas de la Cruz de penalti (80'), Federico Valverde (87') y Bruno Damiani (94'), además del autogol de Xavier Valdez (70').

Por lo demás, empate 0-0 entre Chile y Colombia. También en un amistoso, John Mercado y Jordy Caicedo sellan la victoria de Ecuador por 2-0 ante Bolivia ya en la primera parte.