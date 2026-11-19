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Lo que comenzó como un rumor procedente del Reino Unido, el interés del Manchester United por Nico Paz, ha ido ganando fuerza en los últimos días. Después de marcarle un doblete en la Champions League, el argentino ha pasado a encabezar la lista de deseos de los Red Devils. Y, de hecho, la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo ha dado un impulso más a ese interés. Además del Como y el Real Madrid, hay, en definitiva, un nuevo y firme pretendiente para quien en Argentina ya han bautizado como el heredero de Lionel Messi.

Mientras el futuro de Bruno Fernandes en Old Trafford se nubla cada vez más, el Manchester United ya habría identificado a su sustituto. Se trata precisamente del mediapunta de Tenerife, según informó The Sun y confirmó The Telegraph.

Tras un comienzo marcado por récords negativos, los Red Devils están dispuestos a intervenir con fuerza ya en enero para atender las peticiones de Pochettino, que quiere un futbolista creativo, un defensa y un delantero. Conscientes de que Paz no se moverá en el próximo mercado de fichajes, los ingleses volverán a la carga en verano, cuando su contrato con el Como, que vence el 30 de junio de 2028, entrará en su último año.

Conviene recordar que el pasado verano el Como compró los derechos de Nico Paz al Real Madrid por 60 millones de euros, pero también que el club español se reservó la posibilidad de recomprarlo en el verano de 2027 por 80 millones, una cláusula exclusiva, en la práctica, para el equipo de Mourinho y Perez. Los planes del Real Madrid pasan, por tanto, por su regreso, aunque la convivencia con Jude Bellingham podría complicarlos. Ambos podrían estorbarse sobre el terreno de juego y ese es precisamente el aspecto que el United intentará aprovechar.

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Si el Real Madrid decidiera dejar marchar al jugador, el Como tendría libertad para conservarlo y, llegado el caso, traspasarlo por ofertas incluso superiores a los 80 millones, con cifras que podrían alcanzar los 100 millones. Son días, y serán meses, de decisiones importantes para los clubes implicados en esta gran operación y para el propio jugador de 22 años: por un lado, el Como, que lo llevó al fútbol de élite; por otro, el Real Madrid, que podrá traerlo de vuelta a casa. El Manchester United permanece a la espera, con Pochettino ya entusiasmado con su compatriota y deseoso de situarlo en el centro de su nuevo proyecto.