Nico González, llamado a ser el sustituto de Busquets

El centrocampista gallego, que ya ha debutado, tiene el perfil técnico, físico y mental para convertirse en el futuro pivote del Barcelona

Cuando preguntas a los técnicos del Barcelona que han tenido a Nico González a sus órdenes, ninguno de ellos duda a la hora de afirmar que será el pivote del primer equipo azulgrana durante muchos años. El sustituto natural de Sergio Busquets, otro futbolista formado en las categorías inferiores del club, como lo fue también Pep Guardiola, uno de los mediocentros más importantes de la historia del club. Nico González (La Coruña, 2002), debutó con los mayores el 15 de agosto de 2021 en la primera jornada de LaLiga. Lo hizo en el Camp Nou, ante la Real Sociedad, en un partido en el cuál jugó siete minutos. Poco después, ante el Getafe, también en el estadio azulgrana, el centrocampista disfrutó de 15 minutos de juego junto a su compañero en el filial Gavi Páez, otra de las perlas NXGN del Barcelona. "El equipo estuvo muy bien hasta la pausa de hidratación. A partir de ahí, con la entrada de Gavi y Nico, que ha sido muy importante para ellos, nos han bajado el ritmo de juego", comentó Míchel González, técnico del Getafe, tras el duelo en el Camp Nou.

"Si en el Barcelona buscamos la excelencia, Nico está llamado a ser el sustituto de Busquets durante muchos años", admite a Goal Francesc Xavier García Pimienta, entrenador del filial azulgrana durante las últimas tres temporadas. 'Pimi' le ha visto hacer el cambio que le proyectará sin lugar a dudas hacia el equipo profesional, una conversión de interior a pivote que ha sido clave para su evolución. El gallego, hijo del mítico capitán deportivista Fran González, ha jugado durante toda su formación como interior. "Pasó su etapa en el fútbol base jugando de interior, pero en el Barça B vi claro que su posición era la de pivote", comenta García Pimienta. "Pese a que ha jugado muchos años de interior, teníamos claro que es pivote. Es el sustituto de Busquets", explica Franc Artiga, quién también fue su entrenador en las categorías inferiores.

Nico es un futbolista que, de entrada, impresiona por su físico. Es alto y fuerte, aunque sus mejores cualidades están en su cerebro y en sus pies. La temporada pasada, con tan solo 17 años, lo jugó todo en el filial, en Segunda División B. Una vez accedió al puesto, nadie le pudo sacar del césped. Según Artiga, "es un jugador súper inteligente, no solamente a nivel futbolístico, sino también académico. Es un superdotado. Y eso se refleja en el campo". Ambos técnicos coinciden a la hora de prever su futuro. Le ven siendo el mediocentro del Barcelona durante muchos años tras una etapa de formación que debe superar al lado de Sergio Busquets. "Esta y la próxima temporada le servirán para aprender, porque tendrá de maestro al mejor en su posición. Estoy convencido de que será un jugador importante", dice 'Pimi'. Artiga también cree que no le costará asentarse en el primer equipo: "Tendrá un aprendizaje rápido".

Sin embargo, los dos entrenadores tienen claro que con Nico, al igual que con Gavi o Álex Balde, no hay que correr. "Xavi y Iniesta se asentaron en el primer equipo con 23 o 24 años, mientras que Nico tiene 18", dice Artiga, que saca el nombre del mejor jugador de la historia del club para argumentar la dificultad que tiene triunfar en el primer equipo siendo muy joven: "El único que se ha saltado todos los procesos de aprendizaje ha sido Messi". Pero con Nico González no hay dudas. Si su crecimiento como futbolista no se frena, será un jugador importante en el Barcelona. "Estoy convencido de que esta temporada tendrá minutos y que lo hará bien, porque tiene el perfil de jugador del Barça", comenta García Pimienta. "Si le sumamos que técnicamente está muy bien dotado, que es muy inteligente y que el físico le acompaña, tenemos un proyecto de futbolista espectacular", asegura Franc Artiga, quién le vio crecer durante cuatro temporadas.