¡Sin filtro! Nico Castillo le contestó a aficionados de Pumas que le llaman "traicionero"

El sudamericano fue contundente ante las críticas por su regreso a México para jugar con el América.

Nicolás Castillo, refuerzo de América para este Clausura 2019, se descarta como "traicionero", luego de no haber vuelto a México con Pumas, para quienes jugó del Clausura 2017 al Clausura 2018. En el mismo sentido, aclaró a qué equipo no le faltaría al respeto como profesional.

"El único equipo del que soy hincha y al que no traicionaré nunca es Universidad Católica. Fuera de ahí soy un profesional y defenderé al equipo donde me toque estar", declaró en entrevista con Univisión Deportes.

En el mismo contexto, el atacante chileno sentenció: "No soy el primero ni seré el último que hace algo así. Esto es una profesión".

El no haber tenido regularidad con el Benfica fue clave para que Castillo se contratara con el conjunto de Coapa. "Necesito estar donde me valoren y en este club me demostró eso el presidente, el entrenador y toda la gente que hizo posible este traspaso", puntualizó.