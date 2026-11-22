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El delantero de la Juventus Nick Woltemade ha restado importancia a su decisión de ceder a su compañero Randal Kolo Muani el lanzamiento de un penalti durante la contundente victoria por 4-0 ante el Venezia el domingo. El alemán, que ya había marcado antes en el partido, dejó que el francés lanzara desde los once metros.

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Un gesto generoso en el Allianz Stadium

Woltemade fue decisivo para la Juventus el domingo por la tarde: salió del banquillo e impulsó una goleada por 4-0 ante el Venezia . Pese a su brillante actuación individual, tras el pitido final los titulares se centraron en un gesto de deportividad: el jugador de 24 años cedió a Kolo Muani un penalti en los últimos minutos. El internacional francés no falló desde los once metros, engañó a Filip Stankovic y selló la contundente victoria de la Juventus.

La decisión de ceder el lanzamiento llamó especialmente la atención porque Woltemade parecía dispuesto a tirarlo para aumentar su cuenta goleadora. Sin embargo, prefirió apoyar a su compañero de ataque, que hasta ese partido había tenido dificultades para marcar en liga. Tras el encuentro, Woltemade se apresuró a descartar que su gesto fuera extraordinario o que buscara proyectar una imagen determinada.

«La última vez, él me dio el balón; los dos necesitamos confianza. Cuando tenemos la oportunidad de ayudarnos, lo hacemos. No quiero hacerme el bueno por haberle dado el balón. Para mí fue algo normal. Él es un buen tipo; se encargó del penalti y lo lanzó», explicó el delantero a DAZN, según recoge Football Italia.

Más ritmo tras el descanso

La victoria fue fundamental para la Juventus, especialmente después de una primera parte apagada que provocó los silbidos de la afición local. Recuperar el ritmo tras un parón internacional suele ser un reto para los grandes equipos, y a la Juventus le costó superar la sólida defensa del Venezia antes del descanso. Sin embargo, la entrada de Woltemade cambió por completo el partido y permitió a los locales encontrar por fin el acierto de cara a puerta.

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«Es una victoria importante. Después del parón internacional, siempre cuesta recuperar el ritmo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero creo que lo hicimos bastante bien en la segunda parte y marcamos en momentos importantes», añadió Woltemade.

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Kolo Muani agradece el gesto

Kolo Muani reconoció enseguida la importancia del gesto, que le permitió volver a marcar en una etapa en la que busca recuperar su mejor nivel. Al francés le ha faltado regularidad esta temporada, pero sigue siendo una pieza importante en los planes a largo plazo del equipo. El delantero agradeció que su compañero antepusiera el éxito colectivo a las estadísticas individuales en los últimos minutos del partido.

«Fue un regalo para que pudiera marcar este gol. Estoy muy contento. Es mi hombre», comentó Kolo Muani. La conexión entre ambos jugadores parece perfilarse como un aspecto importante para el equipo de cara al futuro. También subrayó la importancia de la unión del grupo: «Si tú juegas bien, yo juego bien y todos ganamos».

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La respuesta a los silbidos en el Allianz

Pese a la contundencia del resultado final, el partido no siempre fue cómodo para los locales. La frustración de la afición se hizo oír al descanso, pero Woltemade cree que la paciencia y la valentía fueron claves para acabar abriendo el marcador. Señaló que, aunque el 4-0 pueda hacer pensar en una tarde sencilla, sobre el césped el encuentro fue mucho más exigente ante un rival disciplinado.

«Por supuesto, siempre queremos ganar y transmitir buenas sensaciones a la afición, pero a veces se necesita tiempo para encontrar espacios y crear ocasiones. Esto es fútbol y tenemos que ser valientes. Un partido dura 90 minutos; ves el 4-0 y piensas que fue fácil, pero ningún partido lo es. Tenemos calidad y encontraremos soluciones», concluyó el delantero.