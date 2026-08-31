La Juventus alquila a Nick Woltemade esta temporada procedente del Newcastle United. Así lo informan varios medios este lunes por la noche, entre ellos Sky Deutschland y Fabrizio Romano.

Romano ya ha confirmado el traspaso con su característico «here we go». Según el experto en el mercado de fichajes, la Juventus y el Newcastle han alcanzado un acuerdo verbal.

Según Romano, la Juventus pagará al Newcastle una cantidad de 3,5 millones de libras esterlinas por la cesión. Eso equivale a algo más de 4 millones de euros. Además, no se incluirá una obligación de compra en la operación.

Florian Plettenberg, de Sky Deutschland, informa de que el propio Woltemade aún no ha dado su visto bueno a este cambio temporal. Sin embargo, ambos clubes esperan recibir en breve la luz verde del delantero, tras lo cual pasará el reconocimiento médico.

Woltemade (24) fue fichado hace un año por el Newcastle procedente del VfB Stuttgart. En la operación estuvo implicada una cantidad de nada menos que 75 millones de euros.

Todavía no ha terminado de convencer en el club de la Premier League. En 53 partidos oficiales, el alemán ha firmado 11 goles y 6 asistencias.

Este verano, Woltemade también formó parte de la convocatoria de Alemania para el Mundial. Solo jugó en los dieciseisavos de final, como suplente.