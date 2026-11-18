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Hace unas semanas, Jürgen Klopp llamó la atención con un comentario sobre la táctica de Vincent Kompany en el Bayern. Ahora responde el club muniqués.

Las últimas declaraciones de Jürgen Klopp sobre la táctica del Bayern parecen haber causado desconcierto en Múnich.

«Ni yo personalmente ni nosotros aquí en el club hemos entendido esas declaraciones sobre la táctica de nuestro equipo», explicó el presidente Herbert Hainer en una entrevista con t-online.

El seleccionador alemán había declarado a DAZN, con motivo del encuentro de Champions League entre el Bayern y el Arsenal a finales de octubre, que « no he terminado de entender qué hace el Bayern cuando no tiene el balón . A veces, una defensa híbrida. A veces, marcaje al hombre; otras, no. Luego, defensa en zona. Sigo aprendiendo, por decirlo así».

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Klopp recibió entonces numerosas críticas. Entre quienes se pronunciaron hubo varios exfutbolistas que reprocharon sus palabras al seleccionador alemán. «Entró de lleno en el análisis, en un análisis profundo, del que sacó cosas que no le gustaban o que no entendía. Eso no debería hacerlo como seleccionador alemán», opinó, por ejemplo, Stefan Effenberg en el programa Sport1-Doppelpass.

Getty Images

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Herbert Hainer cree que Jürgen Klopp es el hombre adecuado para la selección alemana

Aun así, Hainer no quiso agrandar la polémica en público. El presidente del Bayern afirmó que no necesita «una asamblea general anual para decirle a Jürgen Klopp qué me parece bien y qué me parece menos bien», y que prefiere hablar en privado con el seleccionador alemán. «Si se lo digo, será en persona. Nos conocemos. Y lo bueno es que viene al estadio bastante más a menudo que el anterior seleccionador».

En cualquier caso, Hainer no quiere que sus palabras se interpreten como una crítica, pues Klopp es «en principio, el hombre adecuado para la selección alemana. Genera un clima de renovación, y eso es lo que necesitamos en el fútbol alemán».

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Klopp asumió el cargo de seleccionador alemán tras el Mundial de 2026. Después de un inicio irregular, que incluyó un empate en el último minuto ante Países Bajos y una derrota frente a Grecia, la selección sumó tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos.

Así, en la última jornada de la Nations League se hizo con el primer puesto del grupo A2 y se clasificó para los cuartos de final. Allí le espera como próximo rival España, Bélgica o Noruega.