En las últimas semanas y meses se ha hablado poco o nada en público sobre Aaron Anselmino. Para entender la situación del defensa central, que la pasada temporada estuvo cedido por el Chelsea al Borussia Dortmund, fue reclamado de vuelta de forma repentina en invierno y luego enviado de inmediato en una nueva cesión al club asociado de los Blues, Racing de Estrasburgo, hay que leer un poco entre líneas.

Es sabido que tuvo que levantar el campamento en el BVB muy a su pesar y contra su voluntad, y quedó ampliamente documentado por un vídeo del conjunto de Westfalia en el que Anselmino rompió a llorar al despedirse de sus compañeros. Su estancia en Francia acabó convirtiéndose en un desastre, uno que probablemente Anselmino preferiría borrar de su memoria.

Por eso no sorprende que en su perfil de Instagram hubiera una pausa de publicaciones de 241 días y que no se vea ni una foto de su etapa en Estrasburgo. Porque allí culminó lo que atraviesa como un hilo conductor la trayectoria de Anselmino en Europa hasta ahora, desde que en enero de 2025 se incorporó de forma definitiva al Chelsea por 16,5 millones de euros: estaba lesionado.

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¿Cuántas veces jugó Aaron Anselmino con el Racing de Estrasburgo?

Anselmino jugó 15 minutos con el Racing, repartidos en tres partidos. En dos de ellos entró en el minuto 90 y en el octavo del tiempo añadido. En total, se perdió nada menos que 20 partidos del conjunto alsaciano por una contusión muscular y dos lesiones en el muslo. Anselmino siempre cayó lesionado justo después de haber estado poco antes sobre el campo.

Ya había sido así en el BVB. En aquel momento, Anselmino dejó un debut muy correcto y después se ausentó durante semanas. La musculatura posterior del muslo le ha dado problemas tremendos desde siempre. Mientras tanto, el futbolista de 21 años ya ha acumulado siete pausas por lesión desde que dejó su Argentina natal, con periodos de baja de entre dos semanas y media y alrededor de tres meses.

Para su desarrollo como joven talento en un continente desconocido, que en pocos meses ya tuvo que conocer tres nuevos destinos, culturas y procesos internos de club, esto es, por supuesto, puro veneno. En consecuencia, sus cifras son elocuentes: desde enero de 2025, Anselmino ha disputado 14 partidos en el fútbol profesional, con un total de 603 minutos. El 97 por ciento de ellos llegó en Dortmund.

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Aaron Anselmino, actualmente otra vez lesionado en el Chelsea

¿Y qué pasa ahora con Anselmino? Bueno, adivínenlo: está lesionado y fuera. ¿O fuera porque estaba lesionado? No se sabe con total exactitud, véase el primer párrafo de este artículo.

Ante la enorme competencia en el conjunto londinense, que con el nuevo entrenador Xabi Alonso vuelve a afrontar un nuevo comienzo y respaldó esa intención con un gasto en fichajes de algo más de 400 millones de euros para diez jugadores, Anselmino era, como era de esperar, candidato a salir. En la forma que fuera.

Pero, dada su disponibilidad y fiabilidad extremadamente reducidas, naturalmente no había una cola de interesados. Los clubes que al menos habían contemplado su fichaje vieron confirmadas sus dudas el 9 de agosto.

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Aaron Anselmino todavía no ha jugado ni un segundo con el Chelsea

Después de que en la gira asiática de los Blues hubiera recibido antes al menos 63 minutos en tres encuentros (contra Tottenham, Juventus y Milan) como suplente, siempre en sustitución de Jorrel Hato, por parte de Alonso, ese día Anselmino fue titular. El rival en el penúltimo amistoso de preparación era el club malasio Johor Darul Ta'zim FC.

El argentino estuvo 29 minutos sobre el césped. Entonces volvió a avisar la musculatura del muslo. Anselmino se marchó del campo entre lágrimas.

Y ahí, lejos del terreno de juego, se ha quedado desde entonces. El 27 de agosto, Anselmino al menos entró en la convocatoria para el partido de la EFL Cup contra el Luton Town, pero se limitó a mirar durante los 90 minutos. En todos los demás encuentros tuvo que sentarse en la grada.

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Aaron Anselmino no aparece en la foto del equipo del Chelsea

Recientemente, el 12 de septiembre, Alonso por fin mencionó públicamente a Anselmino, aunque lo hizo como uno de los tres jugadores que se perdían el duelo de liga contra el Hull City. Así que todo apunta a que Anselmino volvió a lesionarse después de su presencia en el banquillo ante el Luton. Cuatro días más tarde se realizó la foto oficial del equipo. Anselmino no aparece en ella.

Lo que le depara el futuro inmediato al exjugador del Dortmund ya lo conoce bien: ponerse en forma, acumular entrenamientos, idealmente llegar a tener sus primeras apariciones breves y, por fin, mantenerse estable. Solo bajo esas condiciones Anselmino tendrá alguna opción de salir cedido en invierno.

Ese parece ser el escenario más probable para él, a quien los últimos meses le habrán generado sin duda una gran frustración y enfado. Tal vez también viendo el inicio de temporada del Chelsea: con 15 goles encajados en siete partidos oficiales (cuatro victorias, un empate y dos derrotas), el equipo de Alonso, que dirige la peor defensa de la Premier League, recibe de media más de dos goles por partido.

Aaron Anselmino: datos de rendimiento en el fútbol profesional