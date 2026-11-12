Compartir Sigue a GOAL en Google

El atacante del Tottenham Hotspur Xavi Simons ha hablado abiertamente de la enorme carga psicológica que le ha causado la grave lesión de rodilla que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde abril. El internacional neerlandés reconoció haber pasado por momentos oscuros lejos de los focos mientras sus compañeros libraban una dura lucha por la permanencia al final de la temporada pasada.

Anuncios

Adelantado a los plazos tras el contratiempo ante el Wolverhampton

El jugador de 23 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) el 25 de abril durante una victoria por 1-0 ante el Wolverhampton Wanderers. El duro golpe le impidió disputar los últimos cuatro partidos de la pasada temporada con el Tottenham y también le privó de participar en el Mundial de este verano con su selección.

El exjugador de las categorías inferiores del Barcelona y del Paris Saint-Germain tuvo que ver desde la banda cómo el Tottenham luchaba por mantenerse en la Premier League. Bajo las órdenes de Roberto De Zerbi, el equipo del norte de Londres acabó logrando la permanencia.

Pese a que el plazo habitual de rehabilitación es de nueve meses, Simons ha acelerado su recuperación. Está en disposición de comenzar la tercera fase de su programa a finales de noviembre, lo que supondrá su esperado regreso a los entrenamientos en grupo.

Lágrimas, lectura y batalla mental

En una intervención ante la Oxford Union el 30 de octubre, Simons habló con franqueza de sus dificultades de salud mental. El neerlandés explicó la intensa frustración que sintió al ver a sus compañeros luchar por evitar el descenso sin poder hacer nada para ayudarles.

Anuncios Anuncios

«Tuve que ver el resto de la temporada desde la cama del hospital y os aseguro que no fue fácil», dijo. «Sentía que no tenía ningún control sobre la situación. Me enfurecía no poder contribuir ni ayudar. No podía hacer nada. Por suerte, mis compañeros hicieron su trabajo».

Related Topics

Simons reconoció que los retos psicológicos fueron tan difíciles como los físicos. «Lo mental es tan importante como lo físico. He pasado malos momentos por la noche y ni siquiera mi familia sabe hasta qué punto. He llorado. Tenía muchísimas ganas de ayudar al Tottenham y a mi selección. Al final, se trata de encontrar el equilibrio. No se puede subestimar la importancia de tener una buena salud psicológica. Si la mente no funciona, el cuerpo tampoco».

Para sobrellevar el aislamiento, recurrió al aprendizaje. «Leí libros, amplié mis conocimientos sobre algunas cosas, quería más información, quería estimular mi mente. Quería que mi mente estuviera en calma. Eso era tan importante como ir al gimnasio todos los días».

Anuncios

Hasta el límite absoluto

Cada vez más cerca de volver, Simons mantiene un enfoque incansable en su rehabilitación. Durante una sesión de preguntas y respuestas en el mismo acto, explicó las exigencias físicas a las que se ha sometido para asegurarse de regresar en plena forma.

«La rodilla tiene que encontrarse bien. Necesito sentirme fuerte», explicó el delantero. «Ahora mismo voy según lo previsto y estoy más fuerte cada día. Estoy dedicándole una cantidad interminable de horas. Tengo un gran equipo que me ha acompañado durante todo este proceso. Cada persona tiene un calendario diferente.

Anuncios

»El proceso de cada uno es distinto. Yo quiero llegar a casa y pensar solo: “Ya no puedo mover las piernas”, porque me he exigido al máximo cada día. Quiero sentirme cansado. Es entonces cuando me permito descansar. Así es como lo he afrontado desde el principio».

¿Regreso a la Premier League antes de enero?

Simons está a punto de reincorporarse a los entrenamientos con el primer equipo tras el actual parón internacional. Llegar a los entrenamientos con contacto apenas siete meses después de iniciar su recuperación supone un gran impulso para las opciones ofensivas de De Zerbi ante un invierno cargado de partidos.

Anuncios

Si el internacional neerlandés supera estas próximas sesiones sin contratiempos, parece muy factible que vuelva a competir bastante antes del plazo inicial, fijado para finales de enero.