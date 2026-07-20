¡Ni siquiera Messi se ha librado del escándalo! Argentina registra el «peor comportamiento» de la historia del Mundial

Los jugadores de la selección argentina provocaron una oleada de indignación y críticas tras perder 1-0 ante España en la prórroga de la final del Mundial 2026 el domingo. Además, omitieron la rueda de prensa, actitud que muchos calificaron como una «falta de ética tanto en la victoria como en la derrota».

Todos dieron la espalda al estrado para mirar a su afición durante la coronación, ignorando la cortesía que exige mirar y aplaudir al campeón, sobre todo tras el pasillo de honor que los españoles les habían formado momentos antes. Tras el pitido final se marcharon en silencio, sin hablar con la prensa.

Tras el pitido final se vivieron momentos tensos: Leandro Paredes agredió a Javi y a Erick García, Nahuel Molina golpeó en el pecho a Rodri, y Roberto Ayala abofeteó a Dani Olmo. mientras Nicolás Otamendi insultaba a Rodri por haber «llorado» toda la semana junto a Aymeric Laporte.

El centrocampista español Dani Olmo comentó: «Al final, no nos importa demasiado. Creo que los valores que queremos inculcar a los demás son igual de importantes. Somos un ejemplo para muchas generaciones y para muchos niños, y creo que ellos también deben ser un ejemplo».

Tras varias horas de espera, ningún jugador argentino compareció ante la prensa, incluido Lionel Messi, cuyo futuro con la selección sigue en el aire.

Solo el seleccionador Lionel Scaloni compareció en rueda de prensa, aunque la tuvo que acortar por la emoción y las lágrimas. Dijo: «Ha sido un sueño para todos, lo intentamos hasta el último momento. Es muy doloroso, lo siento de verdad», y abandonó la tribuna.

Scaloni, campeón del mundo en 2022 y con contrato hasta diciembre, admitió tener dudas sobre su continuidad pese a los rumores de una prórroga hasta 2030.

El técnico, de 48 años, admitió antes de romperse: «Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré mi contrato y después ya veremos; necesito pensarlo, porque no sé si será posible lograr algo tan grande como esto», en referencia a la dificultad de repetir los logros que ha conseguido con el «Tango» durante los últimos años.

No es la primera vez que la selección argentina genera polémica: sus celebraciones tras ganar el Mundial 2022 ante Francia fueron criticadas como «vulgares e insultantes». lo que confirma un comportamiento antideportivo que se ha vuelto habitual en la Albiceleste en los últimos años.