Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Ni siquiera Messi lo ha conseguido... Mbappé logra una marca excepcional en la historia del Mundial

K. Mbappe
L. Messi
Francia vs Suecia
Francia
Suecia
World Cup
Francia
Argentina
Suecia
EE. UU.

El goleador de Francia repite la hazaña de la leyenda del Real Madrid

Kylian Mbappé brilló en el Mundial 2026 al marcar dos goles que dieron a Francia un 3-0 sobre Suecia en la ronda de 32.

Con estos tantos, Mbappé llegó a seis en el Mundial 2026 y empató a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores. Además, el francés de 27 años acumula 18 goles en su carrera en la competición, a solo uno del récord histórico.

Esta doblete le marcó varios récords, según distintas plataformas de análisis.

Según Squawka, es el único futbolista en la historia del Mundial con al menos dos goles en siete partidos distintos; ni siquiera Messi, el máximo anotador, lo consiguió.

Sus dobletes han sido ante Argentina (2018 y 2022), Dinamarca (2022), Polonia (2022), Senegal (2026), Irak (2026) y Suecia (2026).

World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Francia crest
Francia
FRA

Opta añade que es el segundo madridista con seis tantos en una sola Copa, tras Davor Šuker en 1998.

Además, los clubes de La Liga suman ya 13 goles en esta edición, liderados por el Barcelona (16 en 1994) y el Real Madrid (13 en 2026), gracias al doblete de Mbappé hoy.

Anuncios