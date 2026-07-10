Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
Karim Malim

Traducido por

Ni Mbappé ni Vinícius... Ounahi acompaña a Messi en una lista mundialista excepcional

L. Messi
A. Ounahi
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
Argentina
Marruecos
Egipto
EE. UU.
Francia

Una cifra excepcional en el Mundial

El internacional marroquí Ezzedine Ounahi ha vuelto a demostrar que es una de las figuras más destacadas de los dos últimos Mundiales, Las estadísticas lo sitúan a la altura de la leyenda argentina Lionel Messi, en un exclusivo club al que ningún otro jugador ha podido entrar.

Según la red de estadísticas Opta, solo dos jugadores han logrado en las dos últimas Copas del Mundo más de 20 regates exitosos y sufrido más de 20 faltas: Lionel Messi y Ezzedine Ounahi.

Este dato confirma su capacidad para conservar el balón bajo presión y crear superioridad ofensiva para Marruecos.

En 2026, Marruecos cayó en cuartos ante Francia 2-0, repitiendo la superioridad de los “Gallos” sobre los “Leones del Atlas”.

Mientras tanto, Argentina avanzó a cuartos tras remontar y vencer 3-2 a Egipto en octavos, garantizando su lugar entre las ocho mejores selecciones.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google